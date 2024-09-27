人民网记者 乔雪峰

从古丝绸之路的驼铃帆影，到航海时代的劈波斩浪，再到现代交通网络的四通八达，交通推动经济融通、人文交流，使世界成了紧密相连的“地球村”。

近日，国家邮政局局长赵冲久在全球可持续交通高峰论坛（2024）上表示，可持续发展是人类社会繁荣进步的必然选择，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展是世界各国人民的共同心愿。“推动全球交通可持续发展、促进全球互联互通，对于保障全球物流供应链稳定畅通、推动世界经济发展具有重要意义。”

赵冲久指出，通过加强政府治理引导和政府间应急合作，强化政策协调与资源投入，保障全球交通运输发展的连续性、稳定性和可持续性，这不仅是各国基础设施互联互通的迫切要求，更是推动区域经济合作、为全球经济复苏注入强大动力的关键所在。

赵冲久表示，展望未来，中国愿同各国一道，以更加开放包容的心态，深化世界可持续交通合作，共同应对挑战，把握机遇，努力构建更加安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，实现全球交通事业的繁荣发展，让可持续交通发展成果更好造福世界各国人民。

物流业一头连着生产、一头连着消费，在市场经济中的地位越来越凸显。对此，交通运输部原副部长，全国政协经济委员会副主任、全球可持续交通创新联盟副理事长戴东昌在论坛上表示，在全球化背景下，交通物流成为世界各国人民共同关切的重要议题。促进交通互联互通，构建有韧性的全球物流供应链体系对于畅通世界经济运行脉络、增进人类社会福祉具有重要意义。

戴东昌指出，在建设通道网络方面，中国已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架空间格局基本形成。多年来中国的全球海运连接度居世界第一，国际航空货运通达全球60多个国家和地区，与22个共建“一带一路”国家签署了政府间的国际道路运输协定，中欧班列已经连通了欧洲25个国家220多个城市。

在提升运输服务方面，中国是世界上运输最繁忙的国家之一，铁路、公路、水路、民航的客货周转量、港口货物吞吐量等指标均居世界前列，目前正在加快推动运输结构优化调整和多式联运发展，初步形成了以国际海运为主体，以国际航空、中欧班列、国际寄递、国际道路运输为补充的国际物流服务体系。

2024年8月21日11时35分，X8017次全程时刻中欧班列从湖北武汉，开往北欧国家挪威。铁海联运的方式比全程海运压缩了23天，综合物流成本大幅降低。

作为综合交通运输体系的重要一环，铁路在降低社会物流成本和构建有韧性的供应链中发挥着重要作用。

近年来，中国铁路顺应时代潮流，适应现代物流发展，一直在加快向现代物流转型，取得了显著成效。中国国家铁路集团有限公司货运部主任韩伯领表示，中国铁路由过去的“站到站”运输向“门到门”物流服务进行转变，大力推进物流总包业务进行总对总的合作，发展全程物流。在全国的节点城市之间或者物流枢纽城市之间构建起了铁路快运班列的网路，通过铁路的快运班列+两端汽运，实现了多联快车产品的服务。在物流节点和港口之间，通过铁路货运的“班列+班轮”实现了有效的对接，再加上两端汽运的集配，实现了“铁水公”有效的多式联运。目前，多联快车已经实现了全国省会城市全覆盖，铁海快线实现了全国主要港口全覆盖。

航空物流是全球供应链体系的重要组成部分，具备及时性、安全性、可靠性的特点，以及全球网络覆盖的独特优势。在全球物流体系中具备独特的角色和作用。

根据国际航协（IATA）研究表明，全球航空运输承载的货运量约占2%，但在全球贸易额中占比达到35%，航空运输连通性每提高1%，贸易额将会增长近6%。

因此，航空物流供应链体系的韧性和安全性显得非常重要。如何提升它的韧性和抗风险能力？对此，中国航空集团有限公司副总经理、中国国际货运航空股份有限公司董事长阎非表示，要从包括国际交流合作、新技术创新应用、基础设施建设、服务水平提升、风险防控等多方面入手，打破国家间限制，促进航空货运公司之间的紧密联系和合作，不断扩展我国航线网络，在行业规则、标准上加快完善形成全球航空物流的标准和规则，实现“软联通”；航司则利用自营、合资或合作等相关方式，在基础设施方面加大布局和构建，拓展全流程的物流保障能力，实现基础设施的“硬联通”。

(责编：王震、吕骞)

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