人民网北京9月27日电 （记者夏晓伦）今年以来，随着一系列促消费政策密集落地，消费市场潜力不断深挖并持续释放，为经济的高质量发展注入了新动能。

为优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求，近日印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》指出，“着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点”。

其中，服务消费是消费结构优化升级的重要方向，而手机行业作为零售业的前沿领域，服务更是重中之重。

“当前，智能终端市场进入碎片化年代，除手机、PC、平板外，还有 AR、VR、可穿戴设备、投影机等产品。”IDC 中国区副总裁王吉平表示，过去几年市场经历了重组，研究消费者使用时间和场景分布变得至关重要，而旗舰店发挥着重要的承载作用。

将传统文化与潮流文化融合，设计中融入贵州本地文化地标，如甲秀楼、梯田、木纹石等，新增游戏、休闲等年轻潮流元素，强调人体工学……近日，OPPO｜一加旗舰店（贵阳万象城店）的开业受到了多方关注。

“我们的零售战略就是以打造‘年轻人的城市公园’为核心定位，通过精准锁定目标受众、文化融合创新体验、游戏与影像领域深耕以及打造商业标杆等方面的努力，为年轻人提供了一个独具魅力的购物和体验场所。”OPPO中国区总裁刘波表示。

业内人士分析认为，年轻消费者是当前市场的主力军，他们对潮流文化有着强烈的追求和热爱。在旗舰店中，潮流文化与当地传统文化相互碰撞，为年轻人带来全新的体验，这种文化融合不仅丰富了品牌的内涵，还提升了品牌的文化价值。

对此，刘波认为，渠道随用户习惯变化而变化。过去用户购买时间在街道，现在更多碎片化时间用于线上社交平台。因此，未来渠道趋势是线上线下融合，线下体验店要提供不同于线上的体验。

有专家建议，智能手机厂商要进一步连接千万消费者，深入挖掘用户的多层次需求，充分发挥旗舰店在“最后一公里”服务中的优势，持续提升线下服务和场景体验。

同时，旗舰店作为品牌形象的展示窗口，不仅要提供优质的产品和服务，还要具备独特的设计和体验。据了解，OPPO 已与华润达成战略合作，双方将充分发挥各自优势，共同为消费者打造更高品质的购物环境和服务体验，旗舰店将作为品牌的创新实验基地，持续为消费者带来新的体验。

“对于旗舰店的发展，未来主要聚焦年轻人潮流文化与当地传统文化融合，结合影像、游戏和 AI 体验，为用户打造休闲空间。”刘波表示，形式会多样，但内核不变。

刘波还透露，下个月即将发布的Find X8系列，也会为年轻人带来更多AI和影像上的新体验和新功能，进一步以创新激发服务消费的内生动能。

展望未来，随着科技的不断进步和消费需求的持续演变，消费场景将进一步丰富和多元化。在智能手机行业以及其他众多领域，相关企业将更加注重挖掘消费者的潜在需求，通过线上线下融合的方式，打造出更多个性化、沉浸式的消费体验。

(责编：王震、吕骞)

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