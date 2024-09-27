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业界：多措并举推动建设更加开放融合的低空经济生态

2024年09月27日13:59 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者车柯蒙）9月25日，2024国际信息通信展在北京开幕。展会重点展示5G—A(5G网络的演进和增强版本)、万兆光网、6G等信息通信领域前沿技术以及智能制造、智慧交通、卫星通信等融合创新应用成果。

展会首日，由中兴通讯主办的“创智低空，聚力腾飞”低空经济产业发展论坛在北京国家会议中心举行。业界专家认为，随着政策、市场、技术等要素的全面就绪，低空经济迎来爆发式增长，低空经济产业链各方应进一步紧密协作，推动建设更加开放、融合、创新的低空经济生态。

“要实现低空经济的聚力腾飞，需做到‘四可’。”中兴通讯高级副总裁及首席战略官王翔表示，一是场景可用，通过深入挖掘和拓展低空应用场景，促进业务的规模化、普遍化；二是技术可达，持续研发创新，不断突破技术瓶颈，降低成本，提升效率；三是商业可行，构建合理的商业模式，形成长期可持续的商业闭环，确保低空经济的健康发展；四是安全可控，建立健全安全保障体系，确保低空活动的安全进行，为低空经济提供坚实的后盾。

“低空经济及高流量需求的到来，有利于5G下半场的发展。”中国电信首席科学家毕奇表示，低空经济的发展，物流是重要的方向之一，为满足物流低成本需求，中国电信计划利用已部署的2.1G、3.5G频段的5G网络，通过利旧方式，提供低空覆盖。对于无人机感知，中国电信计划通过毫米波系统，以通感一体的方式，高精度地解决无人机的探测问题。

中国移动首席专家刘光毅表示，低空经济已成为政府布局的重要方向且发展迅速，低空智联无人机给通信、感知和计算等的融合创造了一个新的场景，同时也对无人机的重量、尺寸、成本、能耗等提出极高要求，通过打造通感算智融合的按需服务体系架构，构建全覆盖、全天候、高性能通感算智融合网络，6G将全面赋能低成本、高效、安全的低空智联。

北京交通大学教授、博导官科则认为，低空物流、城市巡检、安防监控等领域对无人机网联通信有着强烈需求，主要体现在数传、图传和飞控方面。在满足业务需求的情况下，应优先复用地面网，按需新建低空网，广域覆盖卫星网。此外，官教授希望依托自主可控的高性能射线追踪技术，打造世界领先的准确、高效、可视的电磁环境数字孪生平台，支撑低空经济、新基建等优质赛道的高质量发展，推动经济社会数字化转型。

中国联通研究院泛终端中心低空应用高级研究员席绪亚认为，以“低空通信网、低空导航网、低空感知网、低空算力网以及低空气象网”为核心的低空智联体系是低空经济发展所必须的数字基础设施底座。中国联通天地融合智能网联体系的核心是“端、网、云、安、数、智”深度协同，目的是体系化推动产业全贯穿、应用成规模，筑牢低空经济高质量发展根基。

中兴通讯RAN产品副总经理刘爽表示，公司依托5G-A通感算智一体化技术，构建低空智联网。通过超级张角自发自收通感基站，以用户为中心的分布式超大阵列D3-ELAA，以AI智算为基础的感知目标精准识别等创新方案，实现低空飞行器泛“联”，易“管”，为低空经济高质量发展修筑数字“天路”。

随着AI、5G-A等新技术与千行百业的深度融合，低空经济有望实现飞跃式发展。据介绍，中兴通讯凭借5G-A关键技术的率先布局，已在低空经济领域取得先发优势，联合运营商和多地政府，于北京、南京、深圳等25个省市、超80个试点验证了5G-A通感一体在物流配送和低空安全等多种场景的应用。展台现场以直播连线的形式展示了在延庆打造的业界首个4.9GHz“通感一体”低空智慧园区，推动低空经济发展。

(责编：王震、吕骞)
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