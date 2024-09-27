原标题：十五载厚积薄发 领航战略定位新高度助力企业创新发展

2024巴黎奥运赛场上，“现代东方茶”霸王茶姬、“国民烘焙大品牌”盼盼食品、“国民内衣品牌”都市丽人、“双奥之床”舒福德等企业，与撬动战略咨询共谋发起的一系列奥运营销吸引了众多目光，带来创新增长，引领了品牌价值塑造新趋势。

近年来，专业的战略咨询服务，愈发成为推动企业实现高质量发展的一种手段，能够帮助企业明确方向、优化资源配置，从而实现增长。结合当下经营环境，战略咨询服务也要进行相应的创新升级。

撬动战略咨询创始人姚荣君先生看来，在当今竞争激烈的市场环境中，企业若想脱颖而出，关键在于如何将自身最优秀的一面精准传递给消费者。知识存在的价值就是可以形成杠杆效应，撬动企业战略咨询可以将企业自身最优质的资源巧妙地转化为撬动消费者需求的杠杆，进一步推动创新知识向商业应用的转化，从而在实际市场中发挥作用。

姚荣君指出，知识密度的价值不仅在于其深厚的内涵，更在于其能够精准对接市场，通过创新性的应用与转化，形成强大的撬动效应。具体而言，撬动并不局限于做知识的“搬运工”，而是成为知识的“炼金师”，通过淬炼企业自身的核心价值，将其浓缩为能够触动消费者需求的关键点。在这一过程中，知识不仅是信息的载体，更成为了连接企业与市场的桥梁，实现了从理论到实践的跨越，也最终达成了知识的变现。这种对知识的有效运用，可以撬动消费者的潜在需求，激发他们的购买欲望，进而促使消费者主动产生购买行为。

当下，企业竞争的焦点已从内部效率提升至外部市场的精准把握与引领。撬动可以助力企业寻求更高效的工具与方法，以实现更聪明的工作模式。这种追求不仅限于技术层面的革新，更深入到战略定位与思维模式的变革之中。姚荣君先生认为，创新是企业发展的不竭动力，其范畴广泛且永无止境，不仅要在产品与服务上不断突破，更要在方法论上找到更聪明工作的原点。

在此过程中，战略定位的转变尤为关键，企业不再仅仅满足于满足现有需求，而是致力于激发并创造新的需求，从而在顾客心中建立起独特而深刻的感受。这种以消费者为中心的创新策略，超越了传统意义上的物理价值赋予，转而用知识为产品增添更多情感与文化的附加值，让每一件产品背后都承载着丰富的故事与意义。

撬动战略咨询着重于企业战略领域的深化研究，将战略咨询、战略培训及战略投资三大业务板块紧密融合，以“新环境、新人群、新打法”为战略指引。

2023年撬动咨询与霸王茶姬合作，双方确立了“现代东方茶”这个战略定位，这不仅概括了企业过往和当下的发展，也明确了未来的创新方向：以茶为本，对东方茶的产品形态、饮用方式、制作方法、健康理念、功能功效、工业化标准化都进行现代的创新与再造。再如舒福德智能床，则与撬动一同确立了“一键入眠，睡舒福德”的战略基点，实现了从存量的家装市场跃升至增量的睡眠市场，为传统经济注入了全新的活力与价值。基于“现代东方茶”的战略定位，撬动与霸王茶姬共创了一系列引领行业的战役。如“控糖健康战”、“巴黎奥运战”，让霸王茶姬找到战略的心智高速路口，从而更高效地引领东方茶的现代化和全球化。”

当下市场环境中，撬动秉承着以创造消费者渴求为成果，以突破企业家认知为目的的服务宗旨，同时致力于不断突破企业家的传统认知边界，引领创新潮流，凭借专业的服务水准与敏锐的市场洞察能力，助力企业创新发展，使它们不仅能够游刃有余地应对复杂多变的市场挑战，更能精准把脉消费者需求的微妙变化。

(责编：曹淼、李源)

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