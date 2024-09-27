原标题：中国经济圆桌会丨绿色低碳转型将带来巨大的发展新机遇、新空间

新华社北京9月27日电（记者高敬）生态环境部环境与经济政策研究中心副主任田春秀在新华社27日推出的“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目上表示，对于地方和企业而言，加快推动绿色低碳发展，在绿色转型中推动发展实现质的有效提升和量的合理增长，将带来巨大的发展新机遇、新空间。

绿色是高质量发展的底色。推动经济社会发展绿色化、低碳化，是实现高质量发展的关键环节。党的二十届三中全会提出，健全绿色低碳发展机制。中共中央、国务院印发了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动加快经济社会发展全面绿色转型。

田春秀表示，加快推动绿色低碳发展，将注入发展新动能。各地加快推动发展方式绿色低碳转型，构建绿色低碳循环发展经济体系，在促进传统产业低碳转型升级，重塑传统产业竞争新优势的同时，有利于培育绿色产业、新兴动能，打造新的经济增长点，形成科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构。

她指出，近年来，我国巨大的传统产业绿色升级改造需求和绿色消费需求正在催生世界上规模最大的绿色市场。多个研究认为，我国实现“双碳”目标需要的投资规模在100万亿元以上。

“培育绿色生产力必将带动绿色低碳投资的新需求。”她说，各地要通过创新绿色投融资手段，如绿色信贷、绿色债券、绿色保险等，增加绿色金融市场供给，促进产业绿色发展，同时帮助企业有效降低融资成本，增加绿色低碳项目的吸引力，从而带动更多投资供给。

田春秀说，发展绿色生产力，加快绿色低碳技术创新和先进绿色技术推广应用，推动产业不断向全球价值链中高端迈进，有助于冲破绿色贸易壁垒限制，积极争取国际绿色低碳竞争的主动权。

(责编：罗知之、陈键)

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