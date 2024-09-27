人民网记者 黄盛

在日前国务院国资委召开的中央企业专业化整合推进会上，包括南方电网、中国电信、中国一汽、中国诚通、中国稀土、中国绿发等在内的12组26家单位专业化整合项目集中签约。多数项目属于人工智能、新材料、新一代移动通信、新能源汽车等战略性新兴产业。

在新能源汽车领域，中国诚通与中国一汽、东风汽车、中国兵装在动力电池板块开展股权合作。本次整合中，中国诚通战略性出让控股权，将力神电池核心资产、产能及主力研发队伍全面融入央企新能源汽车产业链创新链。中国诚通相关负责人表示，集团公司将与有关各方密切合作，抓紧推动整合项目落实落地，以实际行动支持央企新能源汽车业务形成合力。

中国一汽相关负责人表示，通过本次专业化整合重组，可形成协同落实国家重大战略、承接战新产业任务的央企动力电池产业资源平台，进一步提升央企新能源汽车产业链的创新力、竞争力和安全可控性，对于推动央企新能源汽车产业高质量发展具有重要而深远影响。

在新一代信息通信领域，中国电信与中国科大量子技术合作项目，以及中国联通与重庆市政府乡村振兴数字产业合作项目完成了签约。中国电信相关负责人表示，公司将以专业化整合为契机，发挥云网融合优势，持续优化结构布局，加强产业链协同，强化科技创新，切实服务国家战略落地。

在人工智能领域，中国绿发与科大讯飞完成了人工智能合作项目的签署，同时，中国绿发还与中国科学院电工研究所就锂电池电容器合作项目完成签约。中国绿发相关负责人表示，为加强整合后企业文化、管理理念、核心团队等方面的深度融合，中国绿发着力推动产权“硬”整合向全面“软”整合深化，充分发挥管理提升效应。

此外，现场签约的项目还包括中汽中心与上海临港集团汽车数据跨境服务平台合作项目、航空工业集团与中国航发复合材料构件合作项目、中国有色集团与中国稀土集团稀土冶炼分离专业化合作项目等。

国务院国资委副主任王宏志介绍，2023年以来，国务院国资委积极推进央企专业化整合工作，推动25组29家中央企业在生态环保、生物技术、智能网联汽车等领域开展合作。

据了解，推进国企战略性重组和专业化整合，是加快国有经济布局优化和结构调整的重要举措。中国企业研究院首席研究员李锦向记者表示，国有经济资产重组和结构调整有两种形式，其一是微观层次的企业重组，内容主要包括企业内部的产品结构、资本结构与组织结构的调整，企业外部的合并与联盟等；其二是宏观层次的产业结构调整，资产重组是指企业改组为国有企业时将原企业的资产和负债进行合理划分和结构调整，经过合并、分立等方式，调整合并。

“专业化整合是发展新质生产力的必然要求，发展新质生产力要在战略性新兴产业和传统产业两端发力。”王宏志表示，下一步，国务院国资委将着重从四个方面入手推进专业化整合：聚焦“9+6”重点领域，助力战略性新兴产业更好发展；推动固链补链强链，夯实产业链供应链融通发展根基；锻造核心竞争优势，牢牢把握未来发展主动权；推进整合融合、优化资源配置，切实提升国有资本运营效率。

(责编：郝帅、吕骞)

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