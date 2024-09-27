新华社北京9月27日电（记者徐鹏航）国家医保局副局长颜清辉27日在《关于建立定点医药机构相关人员医保支付资格管理制度的指导意见》新闻发布会上表示，今年以来，国家医保局飞行检查已覆盖全国所有省份，检查定点医药机构数量达500家，查出涉嫌违规金额22.1亿元。

颜清辉介绍，其中通过大数据模型线索，以“四不两直”的方式开展专项检查的定点医疗机构数量达185家，查出涉嫌违规金额8.1亿元，查实欺诈骗保机构111家。此外，今年1至8月，全国各级医保部门共追回医保资金达136.6亿元。

“今年以来我们采取了更加积极主动的举措，进一步加大了医保基金监管力度，不断拓展监管的广度和深度。”颜清辉说，一方面，持续加大飞行检查力度，通过年度例行飞检和“四不两直”专项飞检相结合的方式，充分发挥飞行检查“利剑”作用；另一方面，更加注重监管的系统性、整体性、协同性，积极创新监管方式，着力建立健全医保基金监管长效机制。

(责编：王静、岳弘彬)

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