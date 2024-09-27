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高质量发展调研行丨从“拍重庆”到“重庆拍” 重庆永川加速打造影视新生态

2024年09月27日15:14 |
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独特的地形地貌和城市特色，让重庆市被网友亲切称为“8D魔幻城市”，更是影视产业的“天然摄影棚”，每年有300多个剧组来渝取景。如今，重庆云谷·永川大数据产业园加快发展数字科技等产业，让影视行业从“拍重庆”迈向“重庆拍”。

身着安装有传感器的紧身衣，动作捕捉演员舞动棍棒，LED屏上的孙悟空也跟着耍起了金箍棒。永川科技片场的虚拟拍摄科技影棚内，片场场景实时转化为影视“大片”，让人大开眼界。

永川科技片场，动作捕捉演员演示实时动画。段宗宝摄

永川科技片场，动作捕捉演员演示实时动画。段宗宝摄

永川科技片场，工作人员正在搭建虚拟火灾拍摄场景。段宗宝摄

永川科技片场，工作人员正在搭建虚拟火灾拍摄场景。段宗宝摄

从浩瀚的宇宙到繁华的都市，从起火的森林到坍塌的废墟，各种场景在这里一秒切换。“这个充满科技感的片场，不仅拥有亚洲最大的LED虚拟拍摄屏，还配套了虚拟制片、动捕、全景声、数字资产、视效、渲染等顶尖生产环境，为影视制作提供无限可能。”达瓦（重庆）影像科技有限公司董事长卢琪说，“围绕永川科技片场，达瓦科技已构建起了虚拟拍摄完整产业生态、统一的流程标准和专业的服务体系。目前，科技片场中虚拟拍摄棚的使用率已超过90%。”

永川科技片场，工作人员正在虚拟太空舱场景中进行展示。王欣悦摄

永川科技片场，工作人员正在虚拟太空舱场景中进行展示。王欣悦摄

不止技术服务，还有平台支撑，越来越多剧组实现了“拿着剧本来，带着成片走”。正在片场准备新项目的众合千澄（无锡）有限公司执行制片人李真说，“在基地的服务平台上，我们能够线上勘景、对接合适的演员，而且基地在食住行、服化道、场景协调等方面也提供了优质服务，极大提高了工作效率。”据了解，基地通过VR技术上架504个拍摄基地、837个外景点位，节约剧组60%勘景时间；注册群众演员近1.3万名；为剧组打造拍摄协调函，以更大力度帮助剧组协调拍摄资源等。

在重庆云谷·永川大数据产业园的另一端，是爱奇艺文创产业园。

爱奇艺文创产业园。王欣悦摄

爱奇艺文创产业园。王欣悦摄

作为重庆云谷·永川大数据产业园与爱奇艺共同打造的高品质文创产业服务平台，爱奇艺文创产业园自2021年正式运营以来，致力于为入驻企业提供流量、技术、IP、业务订单等全方位资源支持，赋能区域产业发展。截至2024年2月，项目已累计引入落地数字文创生态企业25个，涵盖影视、游戏、动画动漫、泛娱乐等领域，其中3家企业孵化成果显著，完成升规入统。

为解决文创产业人才短缺问题，爱奇艺文创产业园积极与全国30所高校建立合作关系，开展校外实训基地、订单班、专业共建及产业学院建设等活动。每年为企业输送相关专业人才超过700名，年接待高校师生见习、游学超过2500人次。

来到天图万境的办公室里，一群年轻人正忙着测试他们的新项目——超感影游和超空间。这种结合了电影和游戏元素的全新娱乐形式，通过VR、AR技术，让玩家化身为电影中的角色，与虚拟场景中的元素进行互动，甚至参与到电影的剧情发展中来。

据了解，作为重庆单体规模最大的数字经济产业园，重庆云谷·永川大数据产业园建成面积达1平方公里，从业人员达2.5万人，重点培育数字文创、自动驾驶、服务外包等数字产业集群，集聚抖音、百度、腾讯、阿里巴巴、爱奇艺、携程网等531家企业，并获批中国最具活力软件园、国家级科技企业孵化器、国家文化大数据标识基地、国家文化和科技融合示范基地，成为重庆市智能网联新能源汽车特色产业园、重庆市智能网联政策先行区、重庆市“双智”试点区。

来源：人民日报客户端重庆频道 段宗宝 王欣悦

(责编：罗知之、陈键)
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