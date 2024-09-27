原标题：中国海油发布“璇玥”高端油气技术装备品牌

9月27日，记者从中国海油“璇玥”高端油气技术装备发布会上获悉，该公司自主研发“璇玥”系统实现了全球首创的3项技术突破，关键作业指标达到世界一流水平，标志着我国海洋高端油气测井技术实现了重大飞跃，将助力深水深层、低孔低渗等高难度油气的高效开发，为提升油气勘探开发全产业链水平注入新动能。

“璇玥”系统是中国海油历时四十余年自主研发的高端海洋石油电缆测井技术装备，通过电缆将精密仪器下放到几千米的井下，利用声、电、放射性、核磁等高精尖技术，精确描绘出油气藏的分布范围、储量和品质，被形象地称为在极端环境下看清油气藏的“火眼金睛”。

据了解，在“璇玥”系统新一代产业化装备中，搭载了3项全球首创的创新技术：高温高压旋转井壁取心、取心取样一体化和套后阵列密度。其中，高温高压旋转井壁取心又被称为“迷你盾构机”，是全球唯一一个可实现在小井眼中钻取大直径地层岩心的仪器，对评价复杂地质具有决定性意义；取心取样一体化测井仪是测井领域近二十年来的一项革命性技术，能够实现一次下井获取气态、液态、固态三种油气勘探样品，解决了致密低渗储层、碳酸岩盐储层、浅层出砂储层等复杂油气田勘探作业难题，每年减少勘探开发成本上亿元；套后阵列密度测井技术可大幅度降低裸眼放射性测井作业的风险，打破了电缆测量和随钻测量“二选一”的行业技术定式，创新性获得2024年国际海洋石油技术会议技术大奖。

“当前，‘璇玥’系统已实现谱系化发展，具备了从常规储层到非常规储层、从常温到高温、从中高渗到低渗、从浅层到深层的储层评价能力‘全覆盖’，整体技术实力进入全球第一梯队，部分技术已经实现了国际领先。”中海油服总工程师尚捷介绍道。

中国海油总经理周心怀表示，“璇玥”系统是中国海油深入落实国家创新驱动发展战略，大力发展新质生产力，持续加强科技创新力度取得的重大科技成果。中国海油将加快培育发展海洋能源新质生产力，努力成为海洋油气领域最可靠的国家战略科技力量，为保障国家能源安全、建设海洋强国作出新的更大贡献。（工人日报客户端记者 王冬梅）

(责编：董童、李源)

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