“狮子头、黑眼膛、罗汉肚、双脊梁，骡子屁股尾根粗，嘴短三道箍”，因为长着一对黑眼圈，荣昌猪也被称作“熊猫猪”。

作为我国最具影响力的地方猪种之一，荣昌猪种业情况如何？繁殖性能、肥育性能、胴体品质、存栏量……在国家级生猪大数据中心的智慧屏幕上，关于荣昌猪的信息应有尽有。

国家级生猪大数据中心。段宗宝摄

位于重庆市荣昌区的国家级生猪大数据中心，是农业农村部批准建设的全国首个、目前唯一的畜牧单品种国家级大数据服务平台，依托“数字监管平台”“智慧养殖管理系统”“生猪金融数据分析平台”三大平台，在有效解决生猪养殖产业“日常监管”“疫病防控”“金融贷款”三大难题的基础上，实现了生猪养殖、贩运、屠宰“一网式”实时监管。

走进一楼主展厅，首先映入眼帘的是主屏上展示的中心概况，作为全国首个畜牧类单品种大数据中心，它肩负着生猪产业数字化、数字产业化的重任。主屏切换至国家生猪交易市场，实时交易数据跃动，显示平台已累计交易额超900亿元，交易生猪超6000万头。

数据从何而来？

据悉，中心在全国设立303个生猪数据采集点，建设全国生猪“产能、价格、屠宰、指标、期货、进口、头部企业”7大特色数据库，已接入非结构化数据超过7TB，结构化数据达4.3亿条；开发智慧养殖综合服务平台（猪E养）、全域数字化动物疫病防控监测（猪E防）、生猪数字监管平台（猪E管）、生猪监管区块链电子签章（猪E签）、畜禽粪污资源化利用系统（猪E用）、猪肉产品区块链溯源系统（猪E买）、金猪数智通2.0（猪E贷）等20余个系列硬核数字应用。

“我们推出了全国首个生猪产业大模型‘PigGPT’及其三大数字化服务平台——‘荣易养’、‘荣易管’与‘荣易卖’。”国家生猪大数据中心主任秦友平说。

“荣易养”赋能智慧养殖。通过AI识别技术，系统能够精准识别生猪的体态、行为乃至情绪变化，结合智能环控系统，为生猪提供最适宜的生长环境。

“荣易管”赋能数字监管。监管者只需轻点鼠标，即可实时掌握辖区内养殖场的各项情况，确保兽药安全使用、畜禽粪污处理、检验检疫等环节的合规性。

“荣易卖”赋能线上交易。养殖户只需在平台上发布信息，即可与全国乃至全球的买家进行对接，实现“卖猪不见猪”的便捷交易。

“数字底座＋数智运用，令荣昌掌握了宝贵的生猪上下游数字资产，也为准确把握‘猪周期’生产与销售奠定了坚实基础。”荣昌区有关负责人说。随着国家级生猪大数据中心的建成与运营，荣昌生猪产业正步入一个全新的发展阶段，引进和培育了国际国内知名养殖、饲料、兽药、深加工、智能养殖装备、销售等企业共计100家，形成了畜牧全产业链，总产值超过200亿元。“未来荣昌区将持续抓牢‘重庆市畜牧科学院’‘西南大学荣昌校区’的独有产学研资源，不断深耕畜牧科技，打通生物医药和大数据，链接畜禽养殖和食品加工，实现养殖业全生命周期的产业链覆盖”。

来源：人民日报客户端重庆频道 段宗宝 王欣悦

(责编：罗知之、陈键)

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