人民网北京9月27日电 （记者王仁宏）9月26日，第三届亚洲国际水周圆满落幕。水利部副部长李良生在同日举行的成果发布会上表示，本届水周取得的热烈反响，充分反映了亚洲国家对水安全问题的高度关注，体现了全球携手应对气候变化、保障水安全、促进可持续发展的紧迫性和挑战性。

据悉，第三届亚洲国际水周以“共促未来水安全”为主题，围绕水战略与水政策创新、数字孪生赋能智慧水利、气候变化与涉水灾害、水与粮食能源安全、水与流域生态系统、知识集成与传播六大议题，举行了开闭幕式、3场全体大会和56场平行会议，并同期举办13场多双边水利国际合作机制性会议，举办了中国水利科技创新成果展。

水周期间，来自政府部门、科研机构、高等院校、涉水企业及国际组织的近1300名代表参加会议；9个亚洲国家的部长级官员出席水周活动，分享了各国的治水政策与实践。各国代表针对亚洲乃至全球面临的严峻水挑战，提出了富有建设性的解决方案，各国就下一步合作达成诸多共识，为未来水利领域的区域和全球合作提供了新的契机。

李良生表示，展望未来，水安全和可持续发展仍然是亚洲国家和全世界面临的严峻课题。中国愿同亚洲各国交流和分享治水理念、智慧与经验，愿同亚洲各国政府和人民一道，加强对话、增进互信、携手同行，为亚洲区域水治理贡献更多智慧和方案。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经