人民网北京9月27日电 （记者李栋）为进一步提高近视防控和诊疗的规范化水平，推动近视防治工作全球合作，日前，国内外专家在第19届世界近视眼大会（IMC）上共同交流和分享了近视眼领域的新理念与研究成果。

据介绍，今年是IMC成立60周年。此次大会设立了11个自由演讲专场、9个特邀主题论坛以及1场学术辩论，共计80多个学术演讲以及400多篇海报展示。

第19届IMC主席、爱尔眼科医院集团眼视光研究所所长杨智宽表示，大会将评选出近视眼领域的十大科学发现，以鞭策年轻一代更深入地研究近视眼的发病机理和防控手段。同时，期望携手青年力量，共同为近视防控事业注入新活力，以促进全球经验共享和知识传播。

近年来，随着国内外近视研究的进展，近视防治技术和措施不断发展。为指导科学、规范开展儿童青少年的近视防治工作，2018年6月，国家卫健委发布了《近视防治指南》。同时，围绕近视防治工作，业界也持续加快研究步伐。

“鼓励青少年每天实行户外2小时制，通过增加户外活动时间来预防近视。”爱尔眼视光研究所潘伟建议，减少儿童的教育负担，特别是在早期儿童阶段。

据悉，第19届IMC大会将持续至9月28日，来自50多个国家和地区的500多位全球近视眼研究领域的专家学者参会，共同回顾过去60年近视眼学术研究的发展与演变，并举办国际防盲组织全球近视防控高峰论坛与中国经验分享会。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经