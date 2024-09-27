人民网北京9月27日电 （记者王仁宏）“住宅老旧电梯更新等重点任务已获得超长期国债资金支持。2024年，将计划通过超长期特别国债资金支持各地对4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新。”近日，国家发展改革委举行专题新闻发布会，会上住房城乡建设部城市建设司相关负责人介绍了建筑市政领域设备更新的相关情况。

“建筑和市政基础设施设备更新关系民生福祉，特别是住宅老旧电梯更新，群众意愿强烈、社会关注度高。”该负责人表示，近年来，住房城乡建设部坚持聚焦人民群众“急难愁盼”，持续提升住宅品质、改善居住条件，将住宅老旧电梯更新作为重要抓手，着力通过“小切口”改善“大民生”。

为了落实国务院“两新”工作有关要求，住房城乡建设部深入推进建筑和市政基础设施设备更新工作，先后印发《推进建筑和市政基础设施设备更新实施方案》和《建筑和市政基础设施设备更新工作分类操作指南》，实施标准提升行动，强化部门沟通协助，积极争取资金支持，指导地方做好项目实施。同时会同国家发展改革委、市场监管总局出台操作指南等配套政策，进一步明确包括住宅电梯更新在内的设备更新改造工作流程、范围、内容、要求和标准等。

随着“两新”政策持续推进，重点领域设备更新工作取得积极进展。其中，在建筑市政领域设备更新方面，各地聚焦建筑市政短板领域、薄弱环节，扎实推进住宅老旧电梯、环境基础设施等领域设备更新。

截至目前，住宅老旧电梯更新、污水处理、环卫设施设备更新及生命线工程配套设备更新等重点任务，已获得超长期国债资金支持。此外，各地已投入建筑和市政基础设施设备更新的自筹资金达400多亿元。全国已累计完成6400多座供水厂、污水处理厂、换热站、液化气充装站、垃圾处理站等设施相关设备更新；完成住宅老旧电梯、供排水设备、环卫设备、建筑施工设备、生命线工程等方面2100万套/件（计数包含整体设备中部件）设备更新；完成建筑节能改造2200万平方米。

“我们将会同相关部门，持续做好相关改造项目的组织实施，让人民群众安全乘梯、放心乘梯。”该负责人表示，下一步，住房城乡建设部将会同有关部门进一步拓展资金渠道，加强工作指导，有序推进项目实施，总结推广典型经验做法，指导地方用足用好相关支持政策，持续跟踪问效。

(责编：王仁宏、吕骞)

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