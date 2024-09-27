人民网北京9月27日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，近日，农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》（以下简称《通知》），对稳定肉牛奶牛生产作出部署，其中明确提出强化信贷保险政策支持。

《通知》提出，建立肉牛奶牛养殖场户白名单制度，对暂时遇到困难的养殖场户，通过合理展期、续贷等方式予以支持，不盲目抽贷、断贷、限贷。支持将肉牛奶牛活体、养殖圈舍等纳入抵质押品范围，鼓励银行机构创新“青贮贷”等专项金融产品。积极用好基础母牛扩群提质、奶业新型经营主体培育等政策，可探索采取贴息补助的方式给予支持。因地制宜支持发展肉牛养殖、基础母牛养殖保险。

据了解，包括强化信贷保险政策支持在内，《通知》共明确“着力稳定肉牛奶牛基础产能”“有效降低养殖场户饲草成本”“推动奶业养殖加工一体化发展”等7个方面的政策措施。

《通知》要求，各地要强化部门沟通协作，形成工作合力。在组织落实好现有资金渠道基础上，结合实际出台更有针对性的助农助企纾困支持政策。建立与养殖场户（企业）常态化沟通交流机制，指导和帮助解决好生产经营中遇到的实际困难，促进肉牛奶牛生产平稳发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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