人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部：强化肉牛奶牛生产信贷保险政策支持

2024年09月27日15:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月27日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，近日，农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》（以下简称《通知》），对稳定肉牛奶牛生产作出部署，其中明确提出强化信贷保险政策支持。

《通知》提出，建立肉牛奶牛养殖场户白名单制度，对暂时遇到困难的养殖场户，通过合理展期、续贷等方式予以支持，不盲目抽贷、断贷、限贷。支持将肉牛奶牛活体、养殖圈舍等纳入抵质押品范围，鼓励银行机构创新“青贮贷”等专项金融产品。积极用好基础母牛扩群提质、奶业新型经营主体培育等政策，可探索采取贴息补助的方式给予支持。因地制宜支持发展肉牛养殖、基础母牛养殖保险。

据了解，包括强化信贷保险政策支持在内，《通知》共明确“着力稳定肉牛奶牛基础产能”“有效降低养殖场户饲草成本”“推动奶业养殖加工一体化发展”等7个方面的政策措施。

《通知》要求，各地要强化部门沟通协作，形成工作合力。在组织落实好现有资金渠道基础上，结合实际出台更有针对性的助农助企纾困支持政策。建立与养殖场户（企业）常态化沟通交流机制，指导和帮助解决好生产经营中遇到的实际困难，促进肉牛奶牛生产平稳发展。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：1至8月科技保险保费388亿元
　　人民网北京9月27日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）有关情况。金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌在会上表示，今年1-8月份，科技保险保费388亿元，为科技研发、成果转化和推广应用等科技活动提供风险保障超过7万亿元。…
产业赋能乡村振兴 共绘美丽乡村新画卷
　　人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）民族要复兴，乡村必振兴。产业振兴是乡村全面振兴的重中之重。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部