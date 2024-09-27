人民网北京9月27日电 （记者王仁宏）9月26日，第三届亚洲国际水周圆满落幕。水周期间，中国水利部部长李国英与亚洲水理事会主席尹锡大共同签署并发布《北京宣言——第三届亚洲国际水周亚洲水声明》。

“水利部高度重视亚洲水合作，积极践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，在高质量‘一带一路’建设水利合作框架下，与亚洲国家和有关国际组织开展了一大批成果丰硕的务实项目，得到了有关各方积极响应和高度评价。”水利部副部长李良生在同日举行的成果发布会上表示。

据悉，《亚洲水声明》是历届亚洲国际水周重要成果文件，目的是凝聚亚洲国家的治水共识，汇集各国的治水经验和智慧，就全球关注的热点水问题发出亚洲声音，提升亚洲地区在全球水治理体系中的影响力。《北京宣言》强调以实际行动保障亚洲及全球未来用水安全，并在六个方面作出承诺。

一是加强水战略与水政策创新，树立节水优先理念，强化流域综合管理，提高用水效率。

二是发展数字孪生赋能智慧水利，通过大数据、人工智能和数字孪生技术应用，全面提升水资源管理的精细化水平。

三是积极应对气候变化与涉水灾害，制定有效的灾害防御和气候变化适应战略，提升早期预警和预报系统，减轻气候变化导致的涉水灾害影响。

四是统筹水与粮食能源安全，促进农业节水增效，提升绿色、可持续水电的优化调控功能，促进能源绿色转型和碳减排。

五是保护水与流域生态系统，认可“绿水青山就是金山银山”的理念，共同践行河流伦理，推动人与自然和谐共生。

六是推动知识集成与传播，充分调动各方参与，共享治水优秀实践经验和专业知识，挖掘、保护、传承和弘扬水文化。

“面向未来，水利部将积极践行《北京宣言》有关承诺，与亚洲国家交流分享治水智慧和经验，为推动亚洲地区加速落实联合国可持续发展议程涉水目标作出更多贡献。”李良生说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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