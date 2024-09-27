人民网北京9月27日电 （记者孙阳）近日，国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》（以下简称《意见》），从加快推进服务贸易数字化、智能化、绿色化进程等方面着手，提出多方面重点任务。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威在接受人民网记者采访时表示，服务贸易高水平制度型开放已成为新一轮国际经贸规则重构的重要内容。《意见》对新形势下服务贸易高质量发展作出了全面、系统的部署，为服务贸易高质量发展提供了重要指引和支撑。

当前，全球已进入服务经济时代，在新一代信息技术加速创新、产业结构深度变革、服务业市场进一步开放等多重因素推动下，全球服务贸易增长潜力加快释放。根据联合国贸易和发展会议的统计数据，全球服务贸易总额从2010年的3.9万亿美元上升至2023年7.6万亿美元，年均增长5.2%。据WTO判断，未来全球服务贸易将保持持续增长，预计到2040年，全球服务贸易占全球贸易的比重将超过30%。

张威表示，作为服务业和服务贸易大国，我国在全球服务贸易国际合作中占据着不可替代的地位。近年来，我国通过持续推动服务业扩大开放，优化服务贸易政策体系，开展服务业扩大开放综合试点示范和服务贸易创新发展试点建设，推动了服务贸易规模快速增长，从2010年的3717亿美元增长至2023年的9331亿美元，年均增长7.3%，比全球服务贸易年均增速高出2.1个百分点，成为全球服务贸易增长的重要动力。

“全面实施负面清单制度是服务贸易高质量发展的必然选择。当前，负面清单模式已经成为国际高标准自贸协定作出开放安排的一个主要方式。”张威介绍说，近年来，我国不仅持续缩减服务业领域外商投资准入负面清单，而且对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，发布《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）（2024年版）》和《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，在全国范围内实现了服务贸易负面清单全覆盖。

同时，主动对标国际高标准经贸规则成为服务贸易高质量发展的必然要求。张威表示，在多边贸易体制下，服务贸易的“国内规制”已经达成新的国际共识：

一方面，2022年12月20日，中国、美国、欧盟等WTO主要谈判参与方，正式启动《服务贸易国内规制参考文件》在WTO的生效程序，标志着WTO成员在增强服务业领域政策透明度、提高许可和资质审批效率、降低企业跨境交易成本方面迈出了实质性步伐；

另一方面，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等国际高标准经贸规则，对跨境服务贸易尤其是数字服务贸易的“国内规制”提出了更高标准和要求。目前，我国正在积极申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），迫切需要全面对接知识产权保护、政府采购、金融领域等方面的规则、规制、管理和标准，提升国际规则制定的主动权和话语权。

“推动制度型开放，加快构建与国际高标准经贸规则相衔接、相协调的国内规则和制度体系，将有利于加快推进服务贸易供给侧改革，促进服务贸易转型升级，形成服务贸易发展新动能。”张威说。

如何以高水平制度型开放促进服务贸易高质量发展，张威认为应从以下几方面着手推进：

一是全面实施跨境服务贸易负面清单。由于服务贸易、服务业相关制度、规则等分布在多个领域和部门，在全国范围内全面实施跨境服务贸易服务面清单是一项系统工程，需要相关规则、制度调整和相关部门的协同配合。因此，此次出台的《意见》，进一步明确提出“全面实施跨境服务贸易负面清单，建立相应管理制度，对负面清单之外的跨境服务贸易按照境内外服务及服务提供者待遇一致原则实施管理，及时调整与负面清单不符的法规规章、规范性文件”等措施。同时，提出“建设与负面清单相适应的全国跨境服务贸易信息平台，加强部门间信息共享”，有利于更好发挥跨境服务贸易负面清单的制度效能，有效提升跨境服务贸易的法治化、制度化和规范化水平。

二是推动开放平台开展先行先试探索。《意见》提出以自由贸易试验区、海南自由贸易港为平台，开展先行先试开放探索和压力测试，将有利于加快推动国际运输服务、专业服务等领域开放创新发展。同时，《意见》提出推动服务贸易创新发展试点升级，建设国家服务贸易创新发展示范区，打造服务贸易综合改革开放平台和高质量发展高地，将有利于进一步拓展服务贸易发展空间，增强服务贸易发展动能。

三是加强规则对接和规制协调。《意见》坚持统筹对内改革和对外开放，提出“深化国内服务贸易领域改革”，“规范服务领域许可、资质和技术标准，提高监管政策透明度，降低跨境服务贸易成本”等措施，有利于促进国家相关部门和各地持续深化服务业体制机制改革，减少归并资质资格许可，促进服务业和服务贸易各类主体竞相发展，提升服务贸易自由化便利化水平。

四是统筹推进服务贸易标准化。标准化是服务贸易发展的技术支撑和制度基础，对于促进服务贸易质量提升具有重要作用。《意见》提出“实施服务贸易标准化行动计划，加快制定服务贸易领域标准，开展服务贸易标准国际化工作”，有利于统筹企业、协会和政府各方面的力量，推动我国深度参与服务贸易领域的国际标准制定工作，提升中国参与全球标准治理水平。

(责编：郝帅、吕骞)

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