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金融监管总局：2029年初步形成保险业高质量发展框架

2024年09月27日16:31 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）有关情况。金融监管总局副局长肖远企在会上表示，《若干意见》的出台，对未来我国保险业高质量发展作出了全面系统的部署和规划，对于充分发挥保险业的经济减震器和社会稳定器的功能，提升保险保障能力和服务水平，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局，都具有重要意义。

肖远企介绍，《若干意见》主要分三个部分：

第一部分是总体要求，总体要求明确了推动保险业高质量发展的指导思想、主要原则和发展目标。《若干意见》提出，到2029年，初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服务持续改善、资产配置稳健均衡、偿付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。保险监管制度体系更加健全，监管能力和有效性大幅提高。到2035年，基本形成市场体系完备、产品和服务丰富多样、监管科学有效、具有较强国际竞争力的保险业新格局。这是第一部分的总体要求，主要讲的是指导思想、主要原则和发展目标。

第二部分主要是讲强监管、防风险、促高质量发展的重点任务和工作举措。

在强监管方面，《若干意见》以问题为导向，坚持标本兼治，从市场准入、持续监管、违法违规行为查处等方面，对严格监管作出了具体部署。

在防风险方面，《若干意见》聚焦补短板，强调建立以风险监管为本的制度体系，持续防范化解苗头性、倾向性风险隐患，稳慎推进风险处置，有力有序有效防范化解保险业风险。

在促高质量发展方面，《若干意见》要求保险业牢固树立以人民为中心的发展思想，专注主业，保护金融消费者合法权益，更好满足人民群众日益增长的保险保障和财富管理需求。一是聚焦民生保障，要求丰富巨灾保险保障形式，大力发展第三支柱养老保险、健康保险和普惠保险，服务银发经济和健康中国战略。二是服务实体经济，要求发挥风险保障功能，发展科技保险和绿色保险，助力科技创新和现代化产业体系建设；要发挥保险资金长期投资优势，培育真正的耐心资本，加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域的投资力度，服务新质生产力发展。三是深化改革开放，《若干意见》要求持续健全保险市场体系，引导各类保险机构差异化特色化发展；深化保险产品定价、新能源车险等重点领域改革，推进保险业高水平对外开放。这是第二部分，主要是介绍高质量发展的主要举措。

第三部分是组织保障，要求强化保险业高质量发展政策协同。《若干意见》强调，要健全央地协同工作机制，完善财税支持政策，加强保险领域法治建设，深化部际协调联动，加强监管干部能力建设，共同推动形成保险业高质量发展新局面。

(责编：罗知之、吕骞)
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