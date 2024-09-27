人民网北京9月27日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》有关情况。金融监管总局人身保险监管司司长罗艳君在会上表示，到今年8月末，保险资金运用余额31.8万亿元，同比增长10.4%，保险业通过债权、股权等多种方式为实体经济提供资金支持28.8万亿元，同比增长12.2%。

罗艳君介绍，保险资金是比较典型的中长期资金。近年来，金融监管总局持续深化保险资金运用市场化改革，增强市场活力，支持保险资金发挥期限长、规模大、来源稳定等优势，为实体经济提供多样化融资服务。主要工作和成效体现在三个方面：

第一是行业投资理念保持审慎稳健，积极开展长期投资、价值投资。保险资金主要来源于保单负债形成的各种准备金。近年来，建立健全利率传导和负债成本调节机制，督促保险公司强化资产负债联动，持续提升跨市场跨周期的投资管理能力。到8月末，保险资金配置债券、银行存款等各类固定收益类资产21万亿元以上，投资股票、证券投资基金、未上市企业股权等权益类资产超过6万亿元，大类资产整体配置稳健均衡，总体风险可控。

第二是支持保险资金通过多种方式，服务国家重大战略、重点领域和重点项目。保险资金的投资方式比较多元，包括债券、股票、证券投资基金、保险资管产品、信托计划、未上市企业股权、公募基础设施证券投资基金等。在服务国家重大战略方面，保险资管产品和保险私募基金支持长江经济带发展的登记规模超过1.7万亿元，支持京津冀协同发展的规模近7500亿元，支持粤港澳大湾区建设的产品登记规模超过4300亿元；在支持科技创新方面，保险资金通过上市公司股票、直接股权投资、创业投资基金、私募股权基金等方式，向科技类企业投资超过6000亿元。此外，保险资金还持续加大对水利、水运、公路、物流等基础设施项目的融资支持，在高速公路、地铁建设、冷链物流、航空运输等领域，投资形成了一批典型项目。

第三是培育真正的耐心资本，积极支持资本市场稳健发展。保险资金天然具有耐心资本的属性。近年来，陆续发布系列监管政策，允许保险资金投资公募基础设施证券投资基金，取消财务性股权投资的行业范围，取消投资单只创业投资基金募资规模的限制，支持保险公司发挥价值投资者和机构投资者的作用，助力提升直接融资比重。到目前，保险资金长期股权投资2.8万亿元，投资股票和股票型基金超过3.3万亿元。此外，经国务院同意，金融监管总局推动保险机构通过设立私募证券投资基金开展长期股票投资试点，目前试点基金运行良好。后续，还将扩大试点范围，支持其他符合条件的保险机构参与试点，持续加力资本市场投资。

“下一步，我们将继续优化保险资金运用的监管政策，引导保险公司完善内部长周期考核机制，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域的投资力度，更好地服务新质生产力发展。”罗艳君说。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经