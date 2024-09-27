人民网北京9月27日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）有关情况。金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌在会上表示，下一步，将推动建立健全国家巨灾保险保障体系，丰富巨灾保险保障形式，更好地服务防灾减灾救灾。

尹江鳌介绍，中央金融工作会议和《若干意见》专门对巨灾保险提出了新要求，金融监管总局主要从三个方面推动相关工作，取得了一些积极进展。具体来看：

一是健全机制。今年初，金融监管总局联合财政部专门出台了巨灾保险制度的文件，这个文件主要有两个优化：一是范围扩大了，将地震、台风等各类常见的自然灾害都纳入保障范围。二是水平提高了，最低保额翻一番，城镇住宅提升到10万元，最高可保100万元，要更高还可以保商业保险。下一步，金融监管总局将坚持政府推动与市场运作相结合，分三个层次逐步形成“保基础保民生、高普惠广覆盖”的中国特色巨灾保险制度。在基础层，主要是由政策性保险提供基本保障；在扩展层，将巨灾伤亡保险等纳入保障范围；在补充层，由商业保险提供保障。

二是探索试点。金融监管总局引导各地积极稳妥探索一些试点。前期，广东省试点发挥了积极作用，近三年保费8.6亿元，赔了19.3亿元，赔付作用比较明显。今年初，河北省试点也取得进展，试点既保居民财产，也保居民人伤，全覆盖各类自然灾害，为全省2635万户7400多万群众提供风险保障。下一步，金融监管总局将继续鼓励各地结合实际，争取政策支持，扩大试点。

三是应对灾害。在巨灾保险制度建设过程中，金融监管总局指导行业通过相关保险业务，发挥应对灾害作用，为建立健全巨灾保险保障体系积累经验。今年9月份的“摩羯”超强台风登陆海南文昌和广东徐闻，这也是数十年来登陆我国最强的秋台风，造成损失较大。保险业克服通讯、电力、供水受损等困难，主动作为，首次出台了行业台风灾害的理赔指引，做到尽赔快赔预赔。截至9月26日，接报案9.8万件，已赔和预赔24亿元，较好地支持了风险减量和灾后重建。下一步，金融监管总局将继续指导行业健全制度机制，完善理赔服务标准，运用科技手段，更好地发挥风险保障作用。

(责编：罗知之、吕骞)

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