（2024年9月25日）

尊敬的塞尔维亚总统武契奇阁下，

尊敬的印尼海洋与投资统筹部长卢胡特阁下，

尊敬的赞比亚科技部长穆塔蒂阁下，

尊敬的联合国常务副秘书长阿明娜阁下，

各位同事，各位朋友：

祝贺联合国首次召开以加强人工智能能力建设国际合作为主题的高级别会议。今年7月，第78届联合国大会一致通过143个会员国联署的加强人工智能能力建设国际合作决议，充分体现出各国特别是全球南方参与人工智能发展治理、加强能力建设国际合作的迫切愿望。当务之急是推进决议后续落实，弥合智能鸿沟，助力实现联合国2030年可持续发展目标。

作为全球人工智能发展的重要力量，中国始终坚持发展向善为民的人工智能，以增进人民福祉、服务经济社会发展为目标，避免人工智能技术恶用滥用。

坚持发展安全可控的人工智能，打造可监督、可追溯、可信赖的人工智能技术，不断健全法律规章制度，确保人工智能始终处于人类控制之下。

坚持发展绿色低碳的人工智能，不断探索创新资源节约、环境友好的人工智能发展模式，推动人工智能赋能经济社会发展绿色转型。

各位同事，各位朋友，

人工智能发展既是全世界的重大机遇，也是全球性的重大挑战。2023年10月，习近平主席提出《全球人工智能治理倡议》，围绕“人工智能怎样发展与治理”的时代课题，提出了中国方案，贡献了中国智慧。为共同走向更加美好的智能未来，中方认为，推进人工智能全球治理应遵循以下原则：

一要坚持全面平衡。人工智能治理涉及伦理价值、安全治理、标准规范、能力建设和机制机构等各个方面，应秉持系统思维全面平衡推进，加强对接协调，构建人工智能全球治理框架。厚此薄彼或选择性的做法既不可取，也不可行。

二要坚持公平普惠。人工智能是人类的共同财富，要坚持开放而不筑墙、互通而不脱钩、平等而不歧视，携手打造开放、包容、普惠、非歧视的人工智能发展环境，让人工智能红利惠及所有国家。人工智能不应也不能沦为维护霸权、追求优势的工具。

三要坚持多边主义。世界上只有一个体系，只有一套规则，联合国是其核心。要在联合国框架下建立各国普遍参与的人工智能治理机制，让各国平等参与、平等受益。以自身价值观作为唯一评判标准，只会人为制造分歧与障碍，不利于人类携手应对新挑战。

各位同事，各位朋友，

中方积极推动加强人工智能能力建设国际合作。我们既做倡导者，也做落实者。在联大决议通过短短两个月内，中国政府、联合国秘书处在上海共同举办了首届人工智能能力建设研讨班，近40个国家的代表积极参加，取得良好成效。在此，我愿宣布中国的《人工智能能力建设普惠计划》，围绕全球南方普遍期待的“五大愿景”，积极开展“十项行动”。主要内容包括：

第一，促进人工智能和数字基础设施联通。中方愿同各国特别是发展中国家开展人工智能基础设施建设合作，推进完善全球可互操作的人工智能和数字基础设施布局。

第二，推进“人工智能+”赋能千行百业。中方愿开展人工智能模型研发和赋能合作，搭建人工智能能力建设国际合作平台，以负责任态度共建人工智能开源开放社区，因地制宜构建丰富多样、健康向善的人工智能发展生态。

第三，加强人工智能素养和人才培训。中方将面向发展中国家举办人工智能能力建设中短期教育培训，以线上线下相结合方式推广人工智能科普和专业知识，共享人工智能知识成果和经验。我们将于2025年底前重点面向发展中国家举办十期人工智能领域研修研讨项目。

第四，提升人工智能数据安全和多样性。中方愿同各国特别是发展中国家共同开展人工智能语料建设，促进和完善数据基础设施，促进和保护文明多样性，推动全球数据公平普惠利用。

第五，确保人工智能安全可靠可控。中方愿同各方共同加强人工智能战略对接和政策交流，积极分享在人工智能测试、评估、认证与监管方面的政策与技术实践，共同应对人工智能伦理与安全风险。

为推进有关联大决议和普惠计划落实，中方倡议成立“人工智能能力建设国际合作之友小组”，欢迎各国积极支持和参与。

各位同事，各位朋友，

回首过去，世界因互联网发展而紧密相联。展望未来，人工智能将使世界各国更加命运与共。在人工智能发展和治理进程中，各国应守望相助，携手前行，确保所有国家权利平等、机会平等、规则平等，不让任何一个国家掉队。让我们一起为推进人工智能能力建设国际合作作出努力，为各国共同发展插上智慧的翅膀，积极推动构建人类命运共同体！

谢谢大家！

来源：外交部

(责编：罗知之、陈键)

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