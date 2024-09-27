《人工智能能力建设普惠计划》充分体现了中国作为人工智能大国的胸怀与担当，彰显了中国对全球人工智能发展与治理的引领作用

当地时间9月25日，“人工智能能力建设国际合作高级别会议”在纽约联合国总部举行。中方在会上提出《人工智能能力建设普惠计划》，引起国际社会广泛关注和积极支持。《人工智能能力建设普惠计划》充分体现了中国作为人工智能大国的胸怀与担当，彰显了中国对全球人工智能发展与治理的引领作用。

近年来，人工智能新技术不断突破，新业态持续涌现，新应用加快拓展，给各国经济社会发展带来巨大机遇。同时，人工智能技术伴生诸多风险挑战，广大发展中国家也远未真正从中受益，智能鸿沟和数字鸿沟叠加，进一步加剧各国间发展不平等。国际社会迫切需要加强人工智能领域国际合作，推动全球人工智能包容普惠发展。

去年10月，习近平主席提出《全球人工智能治理倡议》，围绕人工智能全球治理这一重大时代课题提出了中国方案、贡献了中国智慧。中方主张，在人工智能发展和治理进程中，要积极开展面向发展中国家的国际合作与援助，确保各方权利平等、机会平等、规则平等，不让任何一个国家掉队。

中方提出《人工智能能力建设普惠计划》，旨在落实《全球人工智能治理倡议》，促进各国特别是发展中国家人工智能能力建设。该计划强调秉持真正的多边主义，充分发挥联合国在国际发展合作中的统筹协调作用，基于主权平等、发展导向、以人为本、普惠包容、多方协同原则开展人工智能能力建设国际合作，弥合智能鸿沟，推动落实联合国2030年可持续发展议程。

《人工智能能力建设普惠计划》围绕各方尤其是全球南方期待的人工智能基础设施、产业赋能、人才培养、数据建设、安全治理等领域合作提出“五大愿景”。该计划明确中方将采取“十项行动”，包括积极同各国特别是发展中国家开展人工智能基础设施建设、模型研发和赋能合作，深化人工智能产供链国际合作，共同开展人工智能语料建设，积极分享在人工智能测试、评估、认证与监管方面的政策与技术实践，面向发展中国家举办人工智能能力建设中短期教育培训，加强同发展中国家的人力资源援助合作。中方人工智能产业界和产业联盟愿同各国特别是发展中国家开展多种形式的交流活动，共享最佳实践。中方将于2025年底前重点面向发展中国家举办多期人工智能领域研修研讨项目。

在人工智能国际合作议题上，中方既是倡导者，也是实干家。今年以来，中方推动联合国大会协商一致通过加强人工智能能力建设国际合作决议、举办2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议和首届人工智能能力建设研讨班。《人工智能能力建设普惠计划》与上述行动一脉相承。我们愿同国际社会一道，切实推进《人工智能能力建设普惠计划》落实，推动各国共享智能红利，共同走向更加美好的智能未来。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

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