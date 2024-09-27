人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国开源参与者数量居世界前列 工信部提出四方面重点工作

2024年09月27日17:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月27日电 （申佳平、方经纶）2024开放原子开源生态大会于9月25日在北京举行。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在致辞中表示，目前我国开源参与者数量、增长速度均位居世界前列，下一步要抓好四方面工作推进开源体系建设。

金壮龙透露，我国开源欧拉社区汇聚贡献者2万余人，用户数量超过350万；开源鸿蒙项目吸引340余家生态单位共建，搭载设备数量超过9亿台；木兰中文开源许可协议实现国际通用。

金壮龙强调，加强开源体系建设对推动软件产业高质量发展、加快发展新质生产力、推进新型工业化具有重要意义。同时，金壮龙提出要抓好四方面工作。

要加快开源基础设施建设。做优做强全国性开源组织，支持基金会对标国际先进水平，全面提升产业支撑、技术研究、项目孵化等公共服务水平。面向基础软件、工业软件等领域打造优质开源社区，支持开源协议增加供给和应用推广。

要赋能产业转型升级。积极推广开源模式，支持企业设立专职开源办公室，补齐补强发展短板，加快新兴领域布局。健全开源协作体系，支持地方在开源资产评估、开源产融合作等方面积极探索、先行先试。

要提升开源治理水平。开展软件物料清单管理，建立健全标准体系、技术工具和公共服务能力。探索建立宽严相济的监管体系，提升行业和信息基础设施开源漏洞防范、管理和应急响应能力，支持开源规范、有序开展。

要优化开源发展环境。建设具有中国特色的开源文化，全方位、多层次开展开源宣传普及。推动建立基于开源贡献的人才评价体系，鼓励重点企业和高校先行先试，让优秀开源人才成长于校园、成熟于社区、回馈于社会。秉持相互尊重、合作共赢的原则，建立开源领域合作机制，积极参与全球开源生态建设和治理。

据了解，本次大会以“开源赋能产业，生态共筑未来”为主题，由开放原子开源基金会主办，聚焦地方开源实践、企业开源建设思路，围绕开源生态建设，突出人工智能、云原生等重点领域，探索开源技术促进产业升级，塑造未来开源发展的新蓝图。工业和信息化部、国务院国资委、共青团中央、地方政府等有关负责人，相关产业园区、开源领军企业和重点央国企、行业协会、高校科研院所等代表参加大会。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：1至8月科技保险保费388亿元
　　人民网北京9月27日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）有关情况。金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌在会上表示，今年1-8月份，科技保险保费388亿元，为科技研发、成果转化和推广应用等科技活动提供风险保障超过7万亿元。…
产业赋能乡村振兴 共绘美丽乡村新画卷
　　人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）民族要复兴，乡村必振兴。产业振兴是乡村全面振兴的重中之重。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部