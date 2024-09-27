人民网北京9月27日电 （申佳平、方经纶）2024开放原子开源生态大会于9月25日在北京举行。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在致辞中表示，目前我国开源参与者数量、增长速度均位居世界前列，下一步要抓好四方面工作推进开源体系建设。

金壮龙透露，我国开源欧拉社区汇聚贡献者2万余人，用户数量超过350万；开源鸿蒙项目吸引340余家生态单位共建，搭载设备数量超过9亿台；木兰中文开源许可协议实现国际通用。

金壮龙强调，加强开源体系建设对推动软件产业高质量发展、加快发展新质生产力、推进新型工业化具有重要意义。同时，金壮龙提出要抓好四方面工作。

要加快开源基础设施建设。做优做强全国性开源组织，支持基金会对标国际先进水平，全面提升产业支撑、技术研究、项目孵化等公共服务水平。面向基础软件、工业软件等领域打造优质开源社区，支持开源协议增加供给和应用推广。

要赋能产业转型升级。积极推广开源模式，支持企业设立专职开源办公室，补齐补强发展短板，加快新兴领域布局。健全开源协作体系，支持地方在开源资产评估、开源产融合作等方面积极探索、先行先试。

要提升开源治理水平。开展软件物料清单管理，建立健全标准体系、技术工具和公共服务能力。探索建立宽严相济的监管体系，提升行业和信息基础设施开源漏洞防范、管理和应急响应能力，支持开源规范、有序开展。

要优化开源发展环境。建设具有中国特色的开源文化，全方位、多层次开展开源宣传普及。推动建立基于开源贡献的人才评价体系，鼓励重点企业和高校先行先试，让优秀开源人才成长于校园、成熟于社区、回馈于社会。秉持相互尊重、合作共赢的原则，建立开源领域合作机制，积极参与全球开源生态建设和治理。

据了解，本次大会以“开源赋能产业，生态共筑未来”为主题，由开放原子开源基金会主办，聚焦地方开源实践、企业开源建设思路，围绕开源生态建设，突出人工智能、云原生等重点领域，探索开源技术促进产业升级，塑造未来开源发展的新蓝图。工业和信息化部、国务院国资委、共青团中央、地方政府等有关负责人，相关产业园区、开源领军企业和重点央国企、行业协会、高校科研院所等代表参加大会。

(责编：郝帅、吕骞)

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