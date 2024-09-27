人民网北京9月27日电 （方经纶）日前，据工业和信息化部相关负责人透露，我国将推进万兆光网试点应用部署，支持各地依托各类产业活动，探索万兆光网应用创新。

光网络是支撑我国数字经济发展和推动社会数字化转型的关键网络底座。工业和信息化部数据显示，今年前8个月，我国5G、千兆光网等新型基础设施建设持续推进。目前，我国5G基站已超过400万个，已实现“县县通千兆，乡乡通5G”。同时，与算力网络相关的互联网数据中心、大数据、云计算网等新兴业务今年8个月共完成业务收入2897亿元，同比增长10.5%，占电信业务收入的24.7%。

万兆网络是下一代光纤网络的技术演进方向。目前，在推进万兆光网部署和试点应用方面，北京、上海等城市走在全国第一梯队，形成了先进的地方经验，树立了良好的发展示范。

据了解，万兆网络的网速是现有的平均网速的10倍，而网络信号时延只有千兆光网的1/10，网络可靠性达到99.9999%。

多位行业专家表示，万兆光网的普及推广，将极大地助力AI与智能应用，实现“无处不在”的智能连接。

据测算，通过万兆光网下载一部20GB的4K高清电影只要16秒，用普通终端连上万兆光网就能“身临其境”畅玩大型3A云游戏。此外，万兆光网可以将不同地区的算力中心连起来，实现算力资源共享。以往需要配备专业服务器、花费数天时间的3D渲染、在线仿真等任务，一台便携电脑通过连接万兆网络只要几小时就能完成。

(责编：郝帅、吕骞)

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