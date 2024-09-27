人民网记者 杜燕飞

今年以来，中央企业专业化整合进一步深化。9月25日，在国务院国资委组织召开的中央企业专业化整合推进会上，12组26家单位专业化整合项目集中签约，涵盖矿产资源、新材料、人工智能、动力电池等领域。

记住梳理，这些项目既有中央企业之间的资源整合，也有中央企业和地方政府、地方国企、高校、科研院所、民营企业的合作，具有很强的代表性和示范性。比如，中国一汽、兵器装备集团、东风公司与中国诚通动力电池领域专业化整合项目，将提升中央企业新能源汽车产业链创新力、竞争力和安全可控性，推动新能源汽车产业发展。

国务院国资委主任张玉卓表示，国务院国资委将着眼于发展壮大实体经济，以市场化方式推动国有经济的战略性重组、专业化整合和前瞻性布局，有力推动“三个集中”，即向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

业内人士表示，专业化整合是国有经济布局优化和结构调整的重要手段，有助于提升国有资本配置效率。与战略性重组相比，专业化整合更侧重于企业内部业务板块的细分和专业化发展，操作相对灵活，可以进一步提升特定业务板块的竞争力和市场地位。

“从上述专业化整合项目中可以看出，所有项目均围绕企业核心业务和战略发展方向进行，旨在通过专业化整合提升企业核心竞争力和市场地位。”清华大学中国现代国有企业研究院研究主任周丽莎在接受人民网记者采访时说。

对于下一步专业化整合重点，上述会议要求，中央企业要聚焦重点领域，助力战略性新兴产业更好发展；推动固链补链强链，夯实产业链供应链融通发展根基；锻造核心竞争优势，牢牢把握未来发展主动权；推进整合融合、优化资源配置，切实提升国有资本运营效率。

周丽莎认为，中央企业专业化整合在推进国有经济布局优化和结构调整中发挥着重要作用。通过整合内外部资源，可以实现资源的优化配置和高效利用，提高国有资本运营效率；通过专业化整合聚焦主责主业，可以打造特色鲜明、优势突出的产业集群，提升企业核心竞争力和市场地位；加强产业链上下游的协同合作，补链、稳链、强链，将增强产业链的韧性和竞争；通过整合创新资源，可以推动技术创新和产业升级，培育新质生产力，推动经济高质量发展。

当前，国务院国资委正在部署推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动，聚焦新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等15个重点产业领域方向，推动央企加快布局和发展战略性新兴产业。

张玉卓表示，要深入实施央企产业焕新行动和未来产业启航行动，健全新兴产业培育机制，加大在新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域的投入力度，不断催生新产业、新模式、新动能。

“推动国有企业整合重组、推进国有经济布局优化和结构调整是今后五年国企改革最重要的一条主线，是更好激发国有经济内生动力和创新活力的重要一招，也是进一步全面深化国企改革的大动作。”中国企业研究院首席研究员李锦说。

(责编：郝帅、吕骞)

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