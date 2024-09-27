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金融监管总局：提供丰富多样养老保障和跨期财务规划服务

2024年09月27日17:27 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》有关情况。金融监管总局人身保险监管司司长罗艳君在会上表示，下一步，金融监管总局会抓紧出台配套政策，科学界定商保年金的内涵和外延，鼓励保险公司发挥精算技术、长期产品开发、长期资金管理等优势，为人民群众提供丰富多样的养老保障和跨期财务规划服务。

罗艳君介绍，在个人养老金方面，要求保险公司坚持普惠、便民的原则，开发适应个人养老金制度的新产品和专属产品，特别是要提高投保的便利度。在产品的形态上，支持保险公司创设简明易懂、安全稳健、收益方式灵活的新型产品，满足不同年龄、不同风险偏好客户的差异化需求。鼓励保险公司加快产品转型，发展浮动收益型产品，通过“人身保障+保证利益+浮动收益”这样的多功能设计，提升客户全生命周期的人身保障和财务规划的科学性、有效性和稳定性，让客户与保险公司互利共赢，实现客户安心、公司靠谱、行业有温度。

(责编：罗知之、吕骞)
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