人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）民族要复兴，乡村必振兴。产业振兴是乡村全面振兴的重中之重。日前在安徽省金寨县召开的中央和国家机关定点帮扶工作推进会强调，要进一步着眼常态长效，积极探索完善帮扶机制，学习运用好“千万工程”经验，推动建立完善富民产业发展促进机制、农村基本公共服务保障机制等，持续推动定点帮扶工作走深走实。

中央和国家机关定点帮扶工作推进会嘉宾调研当地企业。受访者供图

当前，各地发挥自身优势，大力发展乡村产业，助力乡村振兴。以安徽省金寨县为例，自2020年脱贫以来，该县以创建国家乡村振兴示范县为契机，优化营商环境，吸引雅迪等多家企业来金寨兴业发展，逐步形成精密制造等特色产业群，推动当地新型工业化进程。

“为助力金寨经济发展，2021年，我们在金寨设立了雅迪安徽智能产研基地。”安徽雅迪相关部门负责人介绍，3年来，该基地累计实现电动车产能476万台，产值跃升至86亿元，贡献税收达2.29亿元，电动车产业群综合产值超100余亿元。作为链主企业，该基地吸引了上下游32家企业入驻，为超过5000人提供了就业岗位。

为进一步促进农村一二三产业融合发展，上述负责人介绍，雅迪在金寨建立了电动车行业首个工业旅游中心，吸引游客亲身体验电动车智能制造魅力，为金寨经济转型升级和多元化发展开辟了新航道，助力乡村振兴。

专家表示，“三农”工作的中心任务是促进农民收入增长，要不断拓展农村就业渠道、增收途径，促进农民收入能够持续稳定增长，推动在实现共同富裕的道路上迈出坚实步伐。

农业农村部发布的数据显示，2023年农村居民人均可支配收入达到21691元，城乡居民收入比从2013年的2.81缩小到2.39。今年上半年，农村居民人均可支配收入11272元，实际增长6.6%，高于城镇居民收入增速2.1个百分点。

(责编：郝帅、吕骞)

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