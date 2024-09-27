人民网北京9月27日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）有关情况。金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌在会上表示，今年1-8月份，科技保险保费388亿元，为科技研发、成果转化和推广应用等科技活动提供风险保障超过7万亿元。

尹江鳌介绍，下一步，金融监管总局将围绕建立科技保险政策体系、健全覆盖科技企业全生命周期的保险产品和服务体系等要求，按照“政府引导、市场主导”总体思路，从以下三个方面着手：

一是丰富产品。围绕科技企业全周期、科技创新全环节保障需求，创新科技保险产品。比如优化首台（套）首批次保险政策机制，健全知识产权保险产品体系，试点探索网络安全保险、研发损失保险等新型险种。

二是完善政策。金融监管总局会同有关部门加大对科技保险的政策支持，建立健全多层次、广覆盖、分类别的支持政策体系。同时，引导各地创新奖补机制、税收优惠、风险共担等政策支持举措，推动形成相关科技保险新路径、新模式、新方案，探索局部突破。

三是推广试点。前期宁波、上海临港、武汉东湖结合当地区域优势，在科技保险试点方面有一些基础了，金融监管总局会继续将其推广到其他地方。科技保险专业性较强，风险特征比较独特，和普通保险有差异，金融监管总局要搭建多方参与的数据资源共享平台，建设复合型人才队伍，同时还要培育配套服务机构，推动科技保险“做起来、做得好”。

(责编：罗知之、吕骞)

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