新华社北京9月27日电（记者张千千、刘开雄）记者27日从国家外汇管理局获悉，2024年8月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41800亿元，同比增长4%。其中，货物贸易顺差5724亿元，年内实现“六连升”，为有统计以来最好水平。

据了解，8月我国国际收支货物和服务贸易顺差4203亿元，创2021年以来月度新高。其中，货物贸易顺差5724亿元，服务贸易逆差1522亿元。

按美元计值，8月，我国国际收支货物和服务贸易出口3224亿美元，进口2635亿美元，顺差589亿美元。

(责编：卫嘉、白宇)

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