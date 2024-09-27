人民网北京9月27日电 （焦磊）近日，Oceanology Asia 2024国际海洋科学技术装备设备展览会（以下简称“OA 2024海洋展”）在上海跨国采购会展中心举办。中国海洋学会2024学术（国际）双年会、2023年度自然资源科学技术奖颁奖典礼同期举行。

据了解，展会吸引了200余个海洋科技品牌集中展示，共举办21场涵盖多个海洋科技领域的论坛活动，通过展览展示、会议论坛、专题交流等形式，对目前海洋科技行业技术、海洋科技仪器设备及其产业链各环节的发展现状、应用及未来发展方向和挑战进行展示、分享和探讨。

多位参会展商和专家表示，作为海洋科技领域的行业盛会，OA 2024海洋展汇聚了全球海洋科技领域的最新成果与创新突破，在促进行业交流、推动技术合作方面发挥了重要作用。

据悉，OA 2024海洋展同期举办以“人工智能在海洋科学技术发展中的应用和前景”为主题的中国海洋学会2024学术（国际）双年会、国际海洋科技大会暨OA全体大会、智慧海洋工程科技创新大会、深海采矿与新能源融合发展论坛等14场系列品牌、技术论坛，话题聚焦导航及定位、海洋观测、水下机器人、无人航行器、海洋矿产开发、浮式风电、海洋能、海洋测绘、海洋卫星遥感等领域。来自多个国家和地区的近百位专家学者与会者就当前的研究动态、技术创新和行业发展趋势进行了深入的交流，共同探讨行业发展新思路和新策略。

此外，为丰富参会体验，展会打造的云端直播逛展吸引超4.1万人次在线逛展，探秘海洋科技领域前沿技术。同时，OA Talk专家企业家媒体面对面访谈，聚焦海洋观测与监测以及新能源/新材料/新技术2个前沿话题方向，专家学者深入探讨海洋行业的真实现状、企业的发展历程以及未来的发展趋势。

(责编：郝帅、吕骞)

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