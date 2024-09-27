12个领域“两新”配套细则印发实施
新华社北京9月27日电（记者陈炜伟、韩佳诺）记者从国家发展改革委了解到，工业设备、用能设备、环境基础设施、营运船舶、营运货车、新能源公交车、农业机械、老旧电梯等8个领域设备更新实施细则，汽车、家电、电动自行车、家装厨卫等4个领域消费品以旧换新实施细则已全部印发实施。
大规模设备更新和消费品以旧换新是我国的重大政策部署。今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对“两新”工作作出全面部署；7月，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确要统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，近两个月，加力支持“两新”的配套细则全面出台，国债资金全面下达，支持政策全面启动。
从配套细则看，8个领域设备更新实施细则和4个领域消费品以旧换新实施细则印发实施；31个省、自治区、直辖市以及5个计划单列市和新疆生产建设兵团，都已经出台加力支持“两新”的实施方案，各类地方配套实施细则超过140份。
从国债资金看，1500亿元超长期特别国债资金已安排到4600多个设备更新项目；消费品以旧换新领域1500亿元超长期特别国债资金已于8月初开始全部下达到地方。
从支持政策看，各部门支持大规模设备更新和消费品以旧换新的10条加力措施已经全部启动；北京、天津、上海等20个地区出台了个人消费者汽车置换更新政策；江苏、浙江、湖北等31个地区已实施新的家电以旧换新补贴；京东、天猫、苏宁易购等电商平台全面参与家电以旧换新。
赵辰昕表示，国家发展改革委将会同有关方面，全面推进政策落实，进一步加强进度调度督促，进一步加强资金监督管理，进一步加强政策宣传解读，让更多、更大范围的企业和群众了解政策、享受政策。
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