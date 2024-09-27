我国成功发射首颗可重复使用返回式技术试验卫星
2024年09月27日19:59 | 来源：新华网
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新华社北京9月27日电（记者宋晨）记者从国家航天局获悉，9月27日18时30分，我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗可重复使用返回式技术试验卫星——实践十九号卫星，卫星顺利进入预定轨道。
实践十九号卫星作为我国“十四五”规划期间的重要新技术试验卫星，在可重复使用、高微重力保障、高承载比及再入环境试验服务等方面实现了多项技术突破，将显著提升我国返回式卫星的技术水平和应用效率，降低运营成本，为新技术验证与预研成果的快速转化提供有力支持。
实践十九号卫星将开展空间育种试验，搭载海南省、安徽省、农业农村部选送的相关植物种子，发挥空间育种“诱变效率高、育种周期短、有益变异多”等优势，提升我国空间育种科技水平，加速种质资源创新步伐，为实现种业科技自立自强、种源自主可控提供重要支撑。
科研人员将充分利用可重复使用的实践十九号卫星，开展空间试验，为国产元器件、原材料等提供在轨飞行试验验证机会，推动空间新技术的发展和应用，助力微重力科学、空间生命科学等领域的研究。
此外，实践十九号卫星还搭载了泰国、巴基斯坦等5个国家申请搭载的载荷，开展广泛的国际合作。
此次任务是长征系列运载火箭第537次发射。
(责编：白宇、卫嘉)
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