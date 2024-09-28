记者从中国科学院空天信息创新研究院获悉，中国遥感卫星地面站丽江站9月27日正式投入运行。丽江站具备高效、全自动化卫星数据接收能力，填补了我国西南地区无固定式卫星地面接收站的空白。

中国遥感卫星地面站丽江站远景图。（中国科学院空天信息创新研究院供图）

丽江站位于云南丽江玉龙纳西族自治县，站址海拔2827米，周边山体遮挡小，地理位置优越，远离闹市及人员密集区，电磁环境良好。

中国科学院空天信息创新研究院研究员、中国遥感卫星地面站主任黄鹏介绍，丽江站目前建有4套卫星天线接收系统，信道下行码速率最高可达2000兆比特每秒，具备接收数据的近实时传输能力，关键技术指标达到国际先进水平，将成为我国陆地观测卫星数据全国接收站网中的重要一环。

中国遥感卫星地面站丽江站天线。（中国科学院空天信息创新研究院供图）

丽江站于2022年11月启动建设，2023年3月投入试运行。截至今年8月底，丽江站已承担了我国26颗卫星的数据接收任务，数据接收成功率达到99.71%以上。

据悉，中国遥感卫星地面站由中国科学院空天信息创新研究院建设运行，目前已形成以北京总部为中心，北京密云站、新疆喀什站、海南三亚站、云南丽江站和黑龙江漠河站五站组网的运行体系。（记者张泉）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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