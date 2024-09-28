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长江中游荆江河段航道整治二期工程全面开工

2024年09月28日05:51 | 来源：新华社
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9月26日，长江中游荆江河段航道整治二期工程全面开工。完工后，5000吨级大船可全年从武汉直达重庆。

26日上午9时，在湖北荆州瓦口子水道“长雁8号”铺排船上，随着一声鸣笛，穿着橙红色作业服的航道工人，开始铺排作业。

9月26日，长江荆江河段航道整治二期工程开工现场，航道工人开始施工。新华社记者伍志尊 摄

“铺排作业是用联锁片先为河床盖上一层‘被子’，再投入石块，建筑坝体，控制冲刷河道的水流，使航道水深达到4.5米。”长江航道局规划基建装备处副处长余新明说。

工程将对5个滩段进行航道整治与疏浚，同步实施航标工程、新型航道基础设施建设工程及生态修复工程，投资20.65亿元，预计2025年底完工。

此举将大幅提升长江黄金水道中游通过能力，实现5000吨级船舶全年通达宜昌并上延至重庆。

工程人员测算，完工后，长江干线荆江河段年货运量将提升5000万吨。

项目将发挥远期效益，在降低物流成本、提高运输效率的同时，还能减少船舶污染。预计工程20年运营期内，直接创造经济效益78.7亿元，减少碳排放量521.5万吨。

长江航道局副局长何传金说，荆江河段洲滩变迁频繁，航道极不稳定，是长江中游航运的“梗阻”河段。此次施工开始的瓦口子水道就是著名的浅险水道。

9月26日，长江荆江河段航道整治二期工程开工现场所在的瓦口子水道。新华社记者伍志尊 摄

目前，枯水期时长江荆江河段以下的岳阳至武汉河段可通行5000吨级货船，而荆江河段目前主要通行3000吨级货船，部分船舶经过此河段时，只有减重才能通过。

经过前期疏浚，长江航运能力“梗阻”问题已经得到部分解决，而长江荆江河段“硬骨头”还尚待攻克。实现宜昌至武汉段枯水期航道最低水深4.5米后，长江黄金水道最后一个主要“梗阻”将被打通。这将极大释放长江中游航运潜力，进一步推动长江经济带高质量发展。（记者张阳、李思远）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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