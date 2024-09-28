原标题：得物App亮相第三届全球数字贸易博览会，商务部部长助理唐文弘参观得物主题展区

9月25日，由商务部和浙江省人民政府联合主办，杭州市人民政府、浙江省商务厅和商务部外贸发展事务局共同承办的第三届全球数字贸易博览会在杭州大会展中心隆重开幕。本次会议的主题为“数字贸易，商通全球”，突出“国家级、国际化、数贸味”，共有123个国家、地区和国际组织设展参会，1500余家企业线下参展。

作为上海在线新经济的代表性企业，得物App受浙江省商务厅邀请，精心策划“潮·浙里来”主题展区，在数贸会精彩亮相。展区分为商品查验鉴别、AR试穿试妆、国货"潮品"展示三大板块，通过商品真伪查验鉴别的呈现，AR试穿试妆功能的体验，孵化国货”潮品“的展示等，让观众深入了解得物App对于商品质量把握、提升为消费者服务能力所付出的努力与成果。

9月25日下午，商务部部长助理唐文弘、电子商务和信息化司司长朱咏参观得物主题展区。得物有关负责人介绍得物App参展数贸会的情况，汇报得物人工智能查验鉴别获得商务部“科技创新服务示范案例”，受到唐文弘部长助理的肯定。得物App将继续立足品质，持续坚持前沿科技创新探索，不断为消费者带来愉悦的购物体验，让更多人得到美好事物，通过品质消费保障和服务水平不断提升，为助推数字贸易高质量发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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