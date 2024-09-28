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广州住房公积金贷款开通二手房“带押过户”

2024年09月28日09:14 | 来源：新华网
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　　广州住房公积金管理中心27日开通个人住房贷款二手房“带押过户”业务，将进一步简化二手房交易流程，节省交易时间和成本。

　　据广州住房公积金管理中心相关负责人介绍，广州个人住房公积金贷款二手房“带押过户”，是指在广州市行政区域内，卖方原个人住房贷款或买方新个人住房贷款含有住房公积金个人住房贷款，在不解除抵押状态下，办妥产权过户及新的抵押权登记手续后发放新贷款。

　　传统二手房交易模式下，要求先结清卖方的旧贷款，解押后才能过户。这种情况下，卖方需先筹措结清贷款的资金，因此额外增加了一大笔支出。而“带押过户”模式下，使用买方的住房公积金贷款来偿还卖方的住房公积金贷款，卖方不必筹措资金即可交易房屋，降低二手房交易成本，提高二手房交易贷款的便利性和时效性，提升住房公积金服务水平。

　　需要以“带押过户”形式办理住房公积金贷款的缴存人，买卖双方达成一致后可向卖方原来的住房公积金贷款受理机构咨询并提出办理申请。交易各方须按要求提供相关资料，并签订“带押过户”协议。（记者王浩明）

(责编：王仁宏、李楠桦)
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