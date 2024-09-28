为了促进和规范终端设备直连卫星服务健康发展，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，国家互联网信息办公室27日就《终端设备直连卫星服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。意见反馈截止时间为2024年10月27日。

征求意见稿明确，国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，支持终端设备直连卫星技术研发和基础设施建设，规范终端设备直连卫星服务发展和应用。

征求意见稿提出，支持终端设备直连卫星技术研究，鼓励终端设备直连卫星技术推广和创新发展。积极推进终端设备直连卫星服务与新一代信息通信技术融合创新，鼓励探索技术融合新应用新业态，培育、发展终端设备直连卫星开发利用和安全产业生态。

根据征求意见稿，国家网信部门会同有关主管部门，建立健全信息共享、会商通报、联合执法、案件督办、信息公开等工作机制，协同开展设施设备和服务管理工作。

(责编：王仁宏、李楠桦)

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