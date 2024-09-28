人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家网信办就终端设备直连卫星服务管理规定公开征求意见

2024年09月28日09:15 | 来源：新华网
小字号

　　为了促进和规范终端设备直连卫星服务健康发展，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，国家互联网信息办公室27日就《终端设备直连卫星服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。意见反馈截止时间为2024年10月27日。

　　征求意见稿明确，国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，支持终端设备直连卫星技术研发和基础设施建设，规范终端设备直连卫星服务发展和应用。

　　征求意见稿提出，支持终端设备直连卫星技术研究，鼓励终端设备直连卫星技术推广和创新发展。积极推进终端设备直连卫星服务与新一代信息通信技术融合创新，鼓励探索技术融合新应用新业态，培育、发展终端设备直连卫星开发利用和安全产业生态。

　　根据征求意见稿，国家网信部门会同有关主管部门，建立健全信息共享、会商通报、联合执法、案件督办、信息公开等工作机制，协同开展设施设备和服务管理工作。

(责编：王仁宏、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
奋进强国路 阔步新征程 | 从基本需求到品质消费 看中国人75年来“购物车”之变
　　相关阅读： 奋进强国路 阔步新征程｜综合交通网突破600万公里 交通强国建设迈出新步伐 奋进强国路 阔步新征程 | 7组数据见证身边的发展变化.…
奋进强国路 阔步新征程｜四个维度为新型工业化新篇章画像
　　相关阅读： 奋进强国路 阔步新征程｜综合交通网突破600万公里 交通强国建设迈出新步伐 奋进强国路 阔步新征程 | 7组数据见证身边的发展变化.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部