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学府壹号院顺利交付

2024年09月28日09:15 | 来源：环球网
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原标题：学府壹号院顺利交付

为提升居住建筑设计品质，2021年北京市率先应用高标准商品住宅建设方案投报程序，首批的8个高标准建设方案于同年公示。其中该批公示的海淀区树村板块方案学府壹号院项目，近期已全面竣工，并于9月24日启动了正式交付。

“相较传统的概念，建筑品质和规划建筑设计的评判标准已赋予更科学、更长远的新定义。”学府壹号院项目负责人表示，在“高标准”住宅建设的前提下，业主对设计方案交付兑现与项目审美都很满意。

学府壹号院的建筑采用垂直立面搭配新材料建制的歇山顶，外墙使用了标志性的灰调全石材，与大面积LOW-E超白玻深度融合，窗墙比和立面平整度高，采光充足、均匀，住宅的品质感与学府气息突出。在园林空间上，学府壹号院宅间设置水系及休憩活动区，地面采用下凹绿地，用“雨水花园”循环滋养数十种四季分明、层次丰富的户外植物。无论是林荫路上散步的老人，还是奔跑在超大草坪里的孩子，都可以沉浸式地感受大自然生生不息的乐趣和活力。

“高标准”住宅建设方案对设计与施工标准要求严苛。据介绍，学府壹号院按照三星级绿色建筑、超低能耗建筑及健康建筑标准，整体装配率达91%。除了美观、耐用外，最大限度地保障北方气候下居住的舒适度和低能耗，通过多重技术与工艺组合，实现保温、防风、节能等多重受益。

例如，项目整体使用通过三星级绿色建材认证的预拌混凝土、保温材料、防水卷材、防水涂料施工。幕墙石材使用背栓工艺固定，比干挂更为稳固、耐久。选用的三玻两腔的LOW-E暖边超白玻窗体，窗墙封边、热断桥等结构技术的应用，让气密性能远高于常规标准。外墙、楼板、分户墙等，采用了多重隔音措施，将噪音最大限度地隔离起居空间之外。室内统一应用干式工法装修，减少装修材料有害气体的产生，同时使用国际品牌全屋净水系统，保障水质健康与洁净。

值得一提的是，学府壹号院预留了约5000平米的沿街社区公共服务用房，统一设计、统一施工，建成后无偿移交给有关部门，用作居民公共服务、社区管理服务用房、菜市场等，填补片区居民生活服务业态的不足，提升居住便利性和完整性。

在业内人士看来，以学府壹号院为代表的高标准住宅，在传统品质基础之上，考验初始规划设计的系统性与全周期建造的把关能力。尤其在行业起伏、变化剧烈的当下，能够保持交付品质、信守“高标准”承诺，对民营企业来说，实属难得。

环保、智慧的舒居生活，是学府壹号院倡导的可持续人居理念。有建筑设计专家认为，高标准住宅就是把诸多技术集中于一个项目，让它既实现工业化，又实现绿色，又实现节能，又实现健康。当房子逐渐回归到居住属性，“高标准”住宅具备了长期持有的“永居”价值。

学府壹号院交付实景

学府壹号院交付实景

据了解，学府壹号院项目是融创首次将“高标准”建造模式与高端住宅系列深度结合的作品，同时该项目作为新型共有产权房，积极响应了完善住房供应体系、促进房地产市场平稳健康发展的政策号召，得到了消费者的广泛认可。新型共有产权房对房地产市场意义深远，作为创新住房模式，允许购房者以较少的资金获得房屋的居住权，并在未来条件允许时逐步增购产权，最终实现完全产权的拥有。

学府壹号院项目负责人表示，“随着高标准设计方案的普及与强化，高标准住宅产品将成为未来人居建造的新趋势。”

(责编：曹淼、李源)
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