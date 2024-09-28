原标题：华知大模型5.0重磅发布：服务专业领域，解决专业问题

9月21日，以“数智共生、行业共赢”为主题的华知大模型行业应用研讨会在上海举行，会议由同方知网与华为云联合主办。会上，华知大模型5.0重磅发布，适用场景更全面、推理能力更强大、生成内容更可信，并全新上线智能PPT、AI科技查新、华知APP、3D全息交互数字人等应用。

中核集团副总经济师，同方股份党委书记、董事长韩泳江和华为云中国区副总裁张东生出席大会并致辞，大会由同方知网党委书记、董事长刘长欣主持。

韩泳江在会议致辞中表示，同方股份作为中核集团新时代发展战略的先行推动者，正在多路径布局AI大模型前沿技术创新，全力培育人工智能战略新兴产业。华知大模型的联创共建、快速进化及落地应用，正是中核集团、同方股份积极落实国资委“人工智能+”专项行动，发展新质生产力的重要成果体现。同方股份及旗下同方知网将继续秉持开放合作的理念，心系国之大者的站位，服务国家战略的担当，与广大合作伙伴一起，持续共建华知大模型研发应用生态体系，赋能知识密集型行业数智化转型升级。

张东生在致辞中表示，大模型本质是一场知识的革命，同方知网是国内领先的知识服务提供商。华为云与同方知网携手合作发布的华知大模型5.0将展现出更卓越的性能和更强大的能力，为行业客户提供融入行业生产经营系统的专业知识增强大模型，更好赋能千行百业数智化升级，开启知识服务和决策智能新未来。

会上，来自中国标准出版社、上海大学、中科（黑龙江）数字经济研究院、北京市科学技术研究院、上海建科集团、中国信息通信研究院等单位的领导专家分享了与同方知网联创大模型的实践及将华知大模型与各自领域业务深度融合后催生新质生产力的情况。

此次发布的华知大模型5.0实现了“全系列、多模态、强知识、高可信”的能力跃升，针对多样化大模型建设需求，训练了7B、13B、38B、135B从端侧到千亿级多尺寸模型；跨模态多层语义融合的多模态大模型，可实现学术图片、统计表格理解以及复杂场景下实体智能识别和分割；通过多源向量库融合强逻辑控制，加持独创多级思维链增强技术，实现了思维链+知识框架的强逻辑内容可控生成，有效抑制大模型幻觉，内容专业性和可信度进一步提升。

目前华知大模型凭借“专业、安全、可信”的突出优势，得到了社会各界的广泛关注与大力支持，已在教育科研、工业农业、政务财经、医疗法律等领域成功落地应用。基于华知大模型打造的国内首个个性化、生成式专业知识服务平台CNKIAI学研助手，机构用户已达上千家。

华知大模型自发布以来，开放创新，持续推进与行业龙头机构共创“知”系列行业垂直大模型，共筑大模型研发应用新生态，形成了国内极具特色和代表的“（大模型+数据）×千行百业”运用模式。本次会议上，同方知网与南京市文化投资控股集团、人民网创业投资有限公司、北京市科学技术研究院科技情报研究所、同济大学未来教育研究院、南京航空航天大学信息中心和华东师范大学商业分析实验教学中心等单位举行了华知大模型第三批生态合作伙伴签约仪式。

会议同期还举办了华知大模型+教育文化行业建设应用分会和华知大模型+政企行业建设应用分会。来自全国各地的200余位专家、代表以及上万名线上观众参加了本次会议。

(责编：曹淼、李源)

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