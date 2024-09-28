26日，由黑龙江省委宣传部、黑龙江省政府新闻办主办的“进一步全面深化改革 推动高质量发展”庆祝新中国成立75周年系列主题新闻发布会（第三场）举行。发布会上，黑龙江省科技厅党组书记、厅长陈苏，围绕黑龙江省“深化科技体制改革为龙江高质量发展贡献科技力量”作主旨发布，从4个方面介绍了黑龙江科技领域进展成效。

聚焦科技创新平台建设，加快打造战略科技力量。黑龙江省新建和重组全国重点实验室总数达到12家，实现“五大安全”领域全覆盖。其中，机器人技术与系统全国重点实验室多项标志性成果应用于载人航天和探月工程等国家重大科技任务，低碳热力发电技术与装备全国重点实验室研制出世界上最先进的高效超超临界锅炉。今年，汉江国家实验室全国首个研究分中心依托哈工程在黑龙江省成立。

聚焦产业创新，推动共性关键技术攻关。去年，黑龙江省推动实施国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目29项、省自然科学基金项目720项，部分成果已经开始转化应用。其中，东北石油大学研究的“微地震信号去噪技术”研究成果已应用到大庆油田古龙页岩油新会战中。正在实施的重点研发计划已经形成新技术、新产品110多项。其中，中船七〇三所完成燃气轮机数字孪生技术关键功能验证；中国电科49所压力传感器应用于嫦娥六号返回器。今年，黑龙江聚焦人工智能、商业航天、智能机器人、高端农机装备等重点领域，布局了170项研究任务。

聚焦产业赋能，推动科技成果落地转化。今年，黑龙江省首次发布高校院所科技成果落地转化指数，开展成果路演对接活动220多场次，推介成果1250项，实现重大科技成果转化481项，形成经济效益53亿元。围绕产业链布局产业技术创新联盟82家、产业技术研究院148家。数字诊疗装备联盟理事长单位思哲睿研发的康多手术机器人已应用于省内外多家三甲医院，营收将近1亿元。

聚焦协同发展，加快区域创新载体建设。在哈大齐自主创新示范区，重点推进219个产业项目，其中今年新建项目121个。哈尔滨片区，中国星谷项目已启动建设，卓树科技等21家公司已入驻智能机器人岛。大庆片区，首批醇氢新能源专用车正式下线，百度数字人制作创新中心交付使用。齐齐哈尔片区，中国一重与北京建龙联合成立龙创新材料公司，启动高端大型铸锻件制造技术升级改造项目。佳木斯农高区重点围绕水稻育种和加工、黑土地保护与利用等领域开展联合攻关。（记者李丽云 朱虹）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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