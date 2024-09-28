“最高”“最深”“最大” 我国深水复杂油气资源开发能力跻身世界前列
2024年09月28日09:59 | 来源：央视网
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记者9月27日从中国海油获悉，中国首个深水高压气田——“深海一号”二期天然气开发项目在海南岛东南陵水海域正式投产，标志着中国完全攻克深水高压油气藏开发这一世界级难题，深水复杂油气资源开发能力跻身世界先进行列。
“深海一号”二期开发项目位于三亚市东南130多公里，区域水深近千米。项目是我国迄今为止自主建设的地层温压最高、钻井总井深最大、主要作业设施覆盖海域面积最大的深水气田。
“深海一号”二期于2015年发现，2019年拓展勘探取得成功，天然气探明储量超500亿立方米。二期工程新建一套包含12口深水井的水下生产系统和一座专门处理深水油气的浅水导管架平台，并在已经投产三年多的“深海一号”能源站上加装一套水下气井远程控制系统。
“深海一号”二期全面投产后，可使“深海一号”大气田高峰年产量由30亿立方米提升至45亿立方米，相当于海南省2023年天然气消耗总量的1.67倍，成为保障我国能源安全的重要气源地。
(责编：王仁宏、李楠桦)
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