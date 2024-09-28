人民网记者 乔雪峰

科技创新是促进生产力发展的关键变量，正日益成为交通运输领域的重要驱动力，以人工智能为代表的新一代信息技术对世界交通现代化进程产生了革命性影响，正在深刻改变着人们的出行方式、效率和体验。

送快递、喷农药、忙救援……在1000米以下的空域，一架架无人机正从“飞起来”到“忙起来”。如今，我国低空经济正逐渐步入快速成长的新阶段。

近日，民航局局长宋志勇在全球可持续交通高峰论坛（2024）上表示，中国高度重视交通运输创新驱动发展，不断促进人工智能与交通运输领域深度融合，推动自动驾驶、智能交通管理、智慧物流、智慧建造、低空飞行等关键技术取得突破。

据宋志勇介绍，我国自动驾驶技术实现车辆厘米级精准定位，国内首艘自主航行集装箱商船“智飞”号开展了27000海里试运行，爬索机器人、智能路面检测车等智能化设施设备在智能建造领域投入应用，智能交通管理技术实现对交通运输网络的实时监控，优化交通流量、提高运输效率。无人机等低空领域新技术不断拓展应用场景，低空经济进一步向无人化、智能化、协同化、绿色化方向发展。

安徽省人民政府副省长李中表示，安徽在低空经济赛道上起步较早、力度较大，早在2013年就启动谋划通用航空产业，历经十多年布局建设，已基本形成以通用航空产业为主体、无人机产业为支撑的低空产业集群，集聚企业超过300家，2023年产业规模达450亿元、约占全国9%。截至今年8月底，全省在建项目89个，总投资1050亿元。

据李中介绍，2023年，我国低空经济规模超5000亿元，增速达33.8%，预计到2026年突破万亿元、2030年达2万亿元。“可以说，我国低空经济已进入密集创新和高速发展的战略机遇期、黄金窗口期。”

近年来，随着我国经济社会不断发展和科技水平的不断提升，低空经济产业迎来了前所未有的发展机遇。随后，我国陆续出台了一系列相关产业政策，为低空经济发展提供了广阔空间。

在国家相关政策支持下，各地根据发展需求，也在不断探索新实践。据不完全统计，2024年以来，全国已有29个省（区、市）将低空经济写进了政府工作报告，将发展低空经济列入了当地发展规划或工作任务，更有多个省市已经发布或正在研究制定本地发展低空经济的支持政策措施。

放眼全球，我国低空经济已走在世界前列，但仍存在待补齐的短板。业内专家表示，低空经济目前最欠缺的依然是更成熟运营、更高频使用的应用场景。这需要有更多企业、政府部门加强合作，在保证安全的前提下将更多产品，放在不同场景中进行常态化运行，加速推动低空经济高质量发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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