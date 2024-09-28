人民网记者 杜燕飞

党的十八大以来，我国保险业快速发展，在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面发挥了重要作用。

国务院近期发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）提出，到2029年，初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服务持续改善、资产配置稳健均衡、偿付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。保险监管制度体系更加健全，监管能力和有效性大幅提高。

“《若干意见》的出台，对未来我国保险业高质量发展作出了全面系统的部署和规划，对于充分发挥保险业的经济减震器和社会稳定器的功能，提升保险保障能力和服务水平，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局，都具有重要意义。”金融监管总局副局长肖远企27日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上说。

保险为实体经济提供多样化融资服务

近年来，金融监管总局持续深化保险资金运用市场化改革，增强市场活力，支持保险资金发挥期限长、规模大、来源稳定等优势，为实体经济提供多样化融资服务。到今年8月末，保险资金运用余额31.8万亿元，同比增长10.4%，保险业通过债权、股权等多种方式为实体经济提供资金支持28.8万亿元，同比增长12.2%。

“保险资金主要来源于保单负债形成的各种准备金。近年来，金融监管总局建立健全利率传导和负债成本调节机制，督促保险公司强化资产负债联动，持续提升跨市场跨周期的投资管理能力。”金融监管总局人身保险监管司司长罗艳君说，到今年8月末，保险资金配置债券、银行存款等各类固定收益类资产21万亿元以上，投资股票、证券投资基金、未上市企业股权等权益类资产超6万亿元，大类资产整体配置稳健均衡，总体风险可控。

罗艳君表示，保险资金投资方式比较多元。在服务国家重大战略方面，保险资管产品和保险私募基金支持长江经济带发展的登记规模超过1.7万亿元，支持京津冀协同发展的规模近7500亿元，支持粤港澳大湾区建设的产品登记规模超过4300亿元。在支持科技创新方面，保险资金通过上市公司股票、直接股权投资、创业投资基金、私募股权基金等方式，向科技类企业投资超过6000亿元。保险资金还加大对水利、水运、公路、物流等基础设施项目的融资支持，在高速公路、地铁建设、冷链物流、航空运输等领域，形成了一批典型项目。

保险资金天然具有耐心资本的属性。罗艳君认为，近年来，目前，保险资金长期股权投资2.8万亿元，投资股票和股票型基金超过3.3万亿元。经国务院同意，金融监管总局推动保险机构通过设立私募证券投资基金开展长期股票投资试点，目前试点基金运行良好。后续，还将扩大试点范围，支持其他符合条件的保险机构参与试点，持续加力资本市场投资。

“下一步，金融监管总局将继续优化保险资金运用的监管政策，引导保险公司完善内部长周期考核机制，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，更好地服务新质生产力发展。”罗艳君说。

发展科技保险服务新质生产力

科技保险是科技金融的重要组成部分，也是服务科技创新的重要保障。《若干意见》指出，健全覆盖科技企业全生命周期的保险产品和服务体系。

数据显示，今年1至8月，科技保险保费388亿元，为科技研发、成果转化和推广应用等科技活动提供风险保障超过7万亿元。比如，首台（套）首批次保险补偿机制为重大技术装备和重点新材料应用，提供近1万亿元风险保障。

“下一步，金融监管总局将围绕建立科技保险政策体系、健全覆盖科技企业全生命周期的保险产品和服务体系等要求，按照‘政府引导、市场主导’总体思路，丰富产品，完善政策，推广试点。”金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌说。

产品方面，尹江鳌介绍，围绕科技企业全周期、科技创新全环节保障需求，创新科技保险产品。比如优化首台（套）首批次保险政策机制，健全知识产权保险产品体系，试点探索网络安全保险、研发损失保险等新型险种。大家知道，网络安全保险作为一个新的业务，目前全球业务规模已经超过100亿美元。

政策方面，尹江鳌表示，金融监管总局会同有关部门加大对科技保险的政策支持，建立健全多层次、广覆盖、分类别的支持政策体系。同时，引导各地创新奖补机制、税收优惠、风险共担等政策支持举措，推动形成相关科技保险新路径、新模式、新方案，探索局部突破。

“前期宁波、上海临港、武汉东湖结合当地区域优势，在科技保险试点方面有一些基础，我们会继续支持推广试点，将其推广到其他地方。”尹江鳌表示，科技保险专业性比较强，风险特征比较独特，和普通保险有差异，要搭建多方参与的数据资源共享平台，建设复合型人才队伍，同时还要培育配套服务机构，推动科技保险“做起来、做得好”。

多方面推进保险业高质量发展

“强监管、防风险是保险业高质量发展的基础和保障。如果风险没有防好，监管不到位的话，高质量发展也就很难得到保证。”肖远企说，高质量发展有很丰富的内涵。在发展理念方面，保险业要树立正确的经营观、业绩观、风险观，改变过去由追求快速发展、以保费驱动的外延式发展模式，向走资产和负债联动的内涵式发展模式转变，体现以价值和效益为中心，真正满足广大人民群众对保险业多层次、多样化需求。

肖远企认为，在发展定位方面，保险业更加要注重强调服务民生保障、服务实体经济，更好发挥经济减震器和社会稳定器功能，助力筑牢经济安全网、社会保障网和灾害防控网。在发展模式方面，更加强调要完善公司治理和内控合规体系，加强资产负债联动，强化长周期考核，要尊重保险本身的规律，尊重保险行业的规律，还要按照保险行业规律谋划发展，提升内涵式高质量发展水平。

“在发展路径方面，保险业要丰富和健全保险市场体系，特别是要深化重点领域改革，推进高水平对外开放，形成良好的保险业发展格局。”肖远企表示，在发展文化方面，保险业要健全培育中国特色金融文化，让保险行业在本身文化建设方面做到诚实守信、依法合规，形成良好形象。

金融监管总局法规司司长王胜邦认为，加强监管、防范风险是保险业高质量发展的重要前提。防范化解风险是保险监管工作的一个永恒主题。要打造保险业稳健运行的微观基础，持续强化风险监测分析，通过现场检查、稽查、行政处罚和监管强制措施，严厉打击违法违规行为。

(责编：王仁宏、吕骞)

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