新一代信息工程科技新质生产力技术备选清单提出5个领域163项技术
2024年09月28日14:19 | 来源：新华网
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新华社北京9月28日电（记者温竞华、张泉）中国工程院信息与电子工程学部、中国信息与电子工程科技发展战略研究中心日前发布“新一代信息工程科技新质生产力技术备选清单（2024）”，提出5个领域163项技术，以产业新质生产力服务高质量发展。
清单围绕“共性基础”“获取、感知与交互”“计算、控制与智能”“网络、通信与安全”“应用系统”5个领域，从产业领域支撑、技术成熟度、颗粒度等不同角度进行分析研判，为科技创新攻关提供有益参考。
中国工程院信息与电子工程学部主任费爱国院士介绍，中国工程院信息与电子工程学部自2014年启动中国信息与电子工程科技发展战略研究工作。此次在常规研究的基础上，提出新质生产力技术备选清单，以期尽快形成可感知、可推广的创新技术，带动行业、产业凝聚共识，大力发展新质生产力，为高质量发展注入动能。
(责编：徐婵、岳弘彬)
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