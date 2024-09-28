人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，今年国庆黄金周假期全社会跨区域人员流动量将达到19.4亿人次，平均每天2.77亿人次，比去年同期日均增长0.7%，比2019年同期日均增长19.4%。

交通运输部副部长李扬在国新办新闻发布会上表示，今年国庆假期出行将呈现四大特点：一是自驾出行比例高。预计国庆期间自驾出行比例将超过80%，达到15.26亿人次，另外的20%会通过火车、飞机、汽车、轮船等营业性客运出行。

二是客流高峰期会拉长。预计去程客流高峰会出现在10月1日，返程客流高峰会在10月5日之后逐步增加。去程高峰要比返程高峰会更集中。

三是中长途出行需求会增加。预计国庆假期旅客平均出行距离会比今年中秋增加三成左右，出行的热门通道主要集中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝都市圈。

四是国内国际出行需求两旺。亲子游成为今年国庆期间国内游的主力，跨省游将成为主流，预计比较热门的地区包括北京、山西、上海、江苏、浙江、四川、重庆以及新疆，东南亚等国家将成为跨国国际旅游的热门地区。

作为点对点直达、分摊出行成本的绿色出行方式，顺风车不仅成为大众日常出行的重要选择，也赢得越来越多人在假期出游休闲，跨城探亲的青睐，为旅途增添更多轻松惬意。

根据嘀嗒顺风车大数据预测，今年国庆假期顺风出行总订单中，近78%的订单将为100公里之内的中短途订单。同时，市内顺风出行订单超六成，顺风出行成为用户往返场站以及逛游市内景区的重要出行方式。

随着各地文旅开发持续深入，吸引了越来越多游客前往，国人出游目的地选择日趋多元化。根据预测，在今年顺风出行热门城市Top20中，除了一直保持高热度的北京、上海、广州、深圳、青岛、天津、杭州、苏州、成都、重庆、大连、济南、哈尔滨等城市之外，惠州、石家庄、南通、潍坊、盐城等城市的顺风出游热度也明显升温。

铁路方面，记者从铁路12306科创中心获悉，截至27日9时，铁路部门已累计发售国庆假期运输9月29日至10月8日车票7541万张，铁路12306系统运行平稳。

铁路12306科创中心负责人介绍，从火车票预售情况来看，国庆黄金周运输期间热门出发城市主要有北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、深圳、西安、南京、长沙；热门到达城市主要有北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安、南京、长沙。

据国铁集团相关负责人表示，国庆黄金周期间旅客出行意愿强烈，旅游流、探亲流、学生流交织叠加，部分时段和区段客流高度集中，铁路运力和需求的矛盾十分突出，铁路部门精心制定假日运输方案，优化售票组织，努力为旅客提供良好的假日出行体验。

据航旅纵横发布数据显示，2024年国庆假期期间（10月1日至10月7日）全国民航旅客量预计将超1565万人次，日均旅客运输量达223万人次，同比2023年国庆假期增长7%，同比2019年增长19%。

数据显示，十一假期期间将继续呈现“两头高、中间低”的趋势，假期前两日迎来出行高潮，预测日均旅客量225万左右，随后小幅回落平稳，峰值或将出现在10月6日，当日旅客量有望突破230万人次。

十一黄金周期间，小城旅游热度持续升温，特色赏秋游“多点开花”，地区支线机场迎来旅客高峰。其中，伊宁、赤峰、张家界机场的旅客吞吐量位列支线地区前三；阿勒泰地区旅游长尾效应延续，预计日均旅客吞吐量同比去年增长超80%。

(责编：王仁宏、吕骞)

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