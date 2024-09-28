人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）俗话说“酒是粮食精”，粮好酒才好，高粱，作为白酒生产的主要原粮之一，同时是白酒产业的农业基础。

据了解，白酒主产区近年来愈加重视对原粮种植的建设，上游农业种植投入增加，成为酒企产品品质的保证，也带动了当地农业经济的发展。

数据显示，2023年，山西汾阳市种植高粱面积12.95万亩，总产量突破4.5万吨，总产值达1.36亿元，这其中很大一部分归功于当地白酒产业的快速发展。

近年来，白酒市场进入了“不缺酒但长期缺好酒”的时代，如何在原材料供应、绿色化转型等质量保障方面寻求新突破，是头部酒企的重要课题。据了解，自2009年起，汾酒将粮食基地建设纳入企业发展战略规划，并在10多年间持续强化“第一车间”布局。

9月27日，在山西省汾阳市肖家庄镇西马寨村举行的“走进汾酒第一车间”活动现场，汾酒集团党委专职副书记、副董事长李振寰介绍，如今，汾酒原粮基地管理成效显著，跨越数千公里，以北纬36度到45度的“黄金种植地理带”为基准，建设了适合高粱、大麦、豌豆种植生产的原粮基地，总规模达到130万亩以上，形成了“土地一备案+五统一”的原粮基地种植管理模式。

图为活动现场。受访方供图

据汾酒采供物流中心主任、汾酒原粮公司负责人赵胜介绍，近三年来，汾酒带动吕梁产区白酒产量增长36.7%；在吕梁、大同、朔州等地种植高粱61万亩。今年初，汾酒集团与汾阳市政府达成战略合作，全力打造高标准酿酒原粮基地，出台系列惠农政策力挺酿酒高粱产业。

图为绿色原粮示范基地的高粱。受访方供图

据介绍，此次活动走进的正是双方共同打造的汾酒酿造专用绿色原粮示范基地，主要种植品种为汾粱30，及技术中心酿酒试验推荐的高品质纯系高粱品种状元红，种植面积1000亩，加上周边集中连片种植共3000亩。

与会专家表示，汾阳种植高粱得天独厚的自然条件：地处黄土高原地带，土地肥沃、地下水位较深，灌溉便利，独特的环境和优越的气候条件有利于酿酒高粱的生长。正因如此，在汾阳培育出的酿酒专用高粱种子奠定了汾酒的清香纯正的基本风格。

据主办方介绍，敢于敞开原粮大门的“走进汾酒第一车间”活动至今已经连续举办四年，2021年以来，先后走进山西沁县高粱基地、甘肃山丹马场大麦基地、河北张北豌豆种植基地、山西汾阳高粱基地。

(责编：王仁宏、吕骞)

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