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中消协：“特供酒”系非法产品 呼吁共同抵制

2024年09月28日16:04 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）27日，中消协发布消费提示，“特供酒”系非法产品，严防上当受骗，协力共同抵制。

近年来，一些不法分子冒用中央和国家机关、解放军、武警部队名义制售假酒，并标识“特供”“专供”“内供”“定制”等词语欺骗误导消费者，扰乱正常市场秩序，损害党政机关和军队形象。近日，市场监管总局印发《关于严禁制售“特供酒”的公告》（以下简称《公告》），从六个方面严禁制售“特供酒”。就此，中消协提醒广大消费者“特供酒”系非法产品，严防上当受骗，协力共同抵制。

“特供酒”系虚假宣传

不法商家从普通酒厂低价购进散装白酒进行包装，总体成本在40元以内，流入市场却卖到400元以上。如此牟利，在于利用了部分消费者的特权崇拜思想。一些消费者出于社交需要，盲目追求“特供酒”背后的“特权”，愿意为“特供酒”买单。

《公告》明确，“特供酒”是虚假标注或宣传与党政机关和军队有密切关联的特定名称、符号、标志性建筑物、官方活动等信息的酒类商品，“特供酒”为假冒伪劣酒类商品。

据中消协相关负责人介绍，近年来，多部门相继出台规定严禁销售使用标有“特供”“专供”“内供”等标识的物品。2011年8月，原国家工商总局、工信部、商务部、原国家质检总局发布《关于开展清理整顿部分商品滥用“特供”“专供”标识专项行动的通知》；2013年3月国务院机关事务管理局等5部门联合下发《关于严禁中央和国家机关使用“特供”“专供”等标识的通知》；2020年9月市场监管总局办公厅发布《关于开展清理整治网络销售和宣传“特供”“专供”标识商品专项行动的通知》；2022年7月中央军委后勤保障部等6部门联合发布《关于禁止销售“军”字号烟酒等商品的通告》。由此可见，市场上凡是以中央和国家机关、解放军、武警部队、特定标志性建筑物、官方活动等名义流通的“特供”“专供”“内供”等酒类产品均系假酒，属于非法产品，严禁生产、销售。

应共同抵制“特供酒”

中消协方面表示，鼓励知名酒企持续加大对假冒品牌的打击力度，维护自身合法权益，同时积极向消费者宣传自身产品的品类、标识，加强自身产品的验伪功能，努力提高消费者对假冒品牌的辨识能力。

中消协提示广大消费者，市场上以“特供”“专供”“内供”中央和国家机关、解放军、武警部队名义销售的酒均系假酒，请拒绝购买、饮用。同时请消费者秉持反对浪费、绿色消费的理念，扭转特权崇拜之风，动员亲朋好友共同抵制各类“特供”“专供”“内供”酒；如发现不法商贩以“特供”“专供”“内供”等名义销售酒的，请积极通过12315平台举报。

中消协呼吁社会各方力量对销售标识“特供”“专供”“内供”等字样酒品的违法行为进行监督，切实保护消费者合法权益，共同营造清朗、和谐的消费环境。

(责编：王仁宏、吕骞)
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