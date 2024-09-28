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《对话企业家》

夯实数智“硬底座” 释放融合新动能

王翔
2024年09月28日08:52 | 来源：人民网
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发展数字经济已成全球共识。随着产业规模不断提升，数字经济已成为全球新一轮科技革命和产业变革的新引擎。数实融合正为各产业弥补数字鸿沟、实现转型升级提供重要动力。

我们看到，全球经济发展正面临诸多不确定性，产业数字化正从头部企业向中小型企业逐步渗透。各企业面临需求定位和价值选择的巨大变化，供需与投资错配加大了产业转型难度。同时，地缘政治下博弈加剧导致全球市场出现区域化分割现象，对产业实现规模经济构成阻碍。

技术发展的本质是为了更好地服务产业和大众。在新形势下，信息与通信技术产业变革正为各行业突破创新鸿沟、穿越投资周期、跨越规模拐点提供新解法。产业各方要积极把握信息与通信技术产业周期节奏，加速技术和市场的双轮驱动，开启新的增长曲线。

中兴通讯首席战略官王翔

中兴通讯首席战略官王翔

分类来看，信息与通信技术产业发展包括网、算、用、创四方面。其中，“网”对应解决的是信息通达问题，“算”需要解决网络基础能力问题，以5G为代表的通信技术仍需进一步降低准入门槛，通过“以网强算”“算网融合”为各领域带来更经济、更灵活、更快速的应用体验，在更大范围满足垂域类、融合类和热点类等应用需求，持续为智算生态系统融合提供基础支撑，帮助企业加速价值变现。

从“用”和“创”两个维度来看，产业各方如何更好、更快推进产品迭代至关重要，现有的“连接+算力”系统亟待突破能力边界。各方需持续推进底层核心技术突破，以5G+AI的双轮驱动，为数智发展构建“硬底座”，推动实现技术+商业的双向奔赴。

近年来，中兴通讯坚持“以网强算”的核心主张，一方面通过“软硬开放解耦”，以设备和平台的兼容设计支持算力多样化；另一方面聚焦算网运用成本，进一步降低硬件准入门槛，优化智算方案及架构。同时，中兴通讯持续加大对关键基础技术的研发力度。2023年，中兴通讯研发投入占比超20％，在A股千亿大型上市公司中排名第一。

我们看到，当前我们正处于全新的数智时代，网络化、智能化、低碳化的确定性趋势不可逆转。作为“数字经济筑路者”，中兴通讯将坚持“优化细分场景、拓展应用边界、推进以网强算、打造多元算力、构建开放生态、加速商业闭环、坚守底层创新、实现长期发展”的举措，与客户、产业和生态伙伴精诚合作，互利共赢，携手共创数智新时代。

（作者系中兴通讯首席战略官）

(责编：王仁宏、吕骞)
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