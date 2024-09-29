9月28日，在广西南宁国际会展中心，参展人员（右一）向观众推介手机产品。新华社记者 陆波岸 摄

新华社南宁9月28日电（记者黄浩铭）记者从28日下午举行的第21届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会闭幕新闻发布会上了解到，本届东博会集中签约项目109个，其中投资5亿元以上项目93个，制造业项目占69%，各方参展参会热情高涨。

9月28日，观众前往南宁国际会展中心参观第21届中国—东盟博览会。新华社记者 周华 摄

中国—东盟博览会秘书处秘书长韦朝晖说，本届东博会南宁主展区参展企业2004家，东盟和区域外展览面积占比30.4%，其中，东盟企业740家，占比36.9%，印尼、马来西亚等6国包馆，东盟国家展览规模在国内所有国际性展会中继续保持最高。截至28日14时，累计进馆人数超22万人次。桂林分展区展位总数1093个，参展企业1296家。

这是9月28日拍摄的广西南宁国际会展中心。第21届中国—东盟博览会在这里举行。新华社记者 陆波岸 摄

韦朝晖介绍，本届东博会新设数字技术展区，全面展示AI大模型、虚拟现实、智能终端、裸眼3D等新技术、新产品、新场景，1/3展品是国内首次展出，低空经济管理系统、道路运输车辆风险管理平台等多项数字创新成果发布，“网红”仿生机器人、智航载人飞碟飞行器、可交互空中成像机等一批充满科技感和互动趣味的展品成为本届东博会打卡新热点。

9月28日，柬埔寨演员在第21届中国—东盟博览会上表演舞蹈。新华社记者 周华 摄

据介绍，本届东博会集中签约项目主要涉及化工新材料、新能源及储能、有色金属、机械装备等重点产业和低碳高分子材料、高端半导体化学材料等新兴产业，一批“中国智造”加速走向越南、马来西亚、老挝等东盟国家，惠及东盟民众。

9月28日，人们走出广西南宁国际会展中心展览馆。新华社记者 陆波岸 摄

据了解，第22届东博会和峰会初步定于2025年9月17日至21日举办，主题国将由缅甸担任，桂林市将担任第22届东博会中国“魅力之城”。

9月28日，观众在第21届中国—东盟博览会老挝商品馆参观。新华社记者 周华 摄

9月28日，在广西南宁国际会展中心，消费者在选购来自也门的商品。新华社记者 陆波岸 摄

9月28日，参展商在第21届中国—东盟博览会上展示巴基斯坦商品。新华社记者 周华 摄

9月28日，观众在第21届中国—东盟博览会上挑选伊朗商品。新华社记者 周华 摄

9月28日，观众在第21届中国—东盟博览会上挑选马来西亚榴莲。新华社记者 周华 摄

9月28日，观众在第21届中国—东盟博览会上参观。新华社记者 周华 摄

9月28日，观众在第21届中国—东盟博览会上参观。新华社记者 周华 摄

9月28日，观众在第21届中国—东盟博览会泰国商品馆参观。新华社记者 周华 摄

(责编：胡永秋、杨光宇)

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