新华社南宁9月28日电 题：育“新”逐“绿” 稳“链”扩“圈”——从东博会看中国—东盟合作新机遇

新华社记者段羡菊、向志强、黄浩铭

金秋时节，绿城南宁再次见证中国与东盟合作的澎湃热潮。

9月28日，第21届中国—东盟博览会暨中国—东盟商务与投资峰会闭幕。知名企业及成长型创新企业参展数量增长15%、新设战略新兴专题亮点纷呈、多个国家和组织首次参会……透过本届东博会可以看到，中国在扩大高水平开放中深化与东盟务实合作，正为区域经济一体化持续带来新机遇。

新质生产力合作势头强劲

走进东博会新能源汽车展区，比亚迪、哪吒、上汽等中国车企携自家拳头产品参展，吸引众多东盟客商前来体验。

今年7月，比亚迪在泰国建设的东南亚首家新能源汽车工厂竣工，从开工到投产历时仅16个月。泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐说，中国通过国际合作，把技术、经验分享给东盟，助力当地绿色发展，不断推动合作升级。

与会人士认为，中国在绿色能源、数字经济、“新三样”等方面具备领先优势，与东盟开展合作互补性强、前景广阔。

9月26日在第21届中国—东盟博览会先进技术展区拍摄的智航载人飞碟飞行器。新华社记者黄孝邦 摄

作为本届东博会首席战略合作伙伴，中国能建现场签约老挝、马来西亚3个国际项目，涉及光伏、绿氢、生物质发电等产业。近三年，中国能建在东盟国家新签合同338亿美元，年增速达17%。

中国数字经济发展成果正在惠及更多东盟国家。在东博会的中国—东盟信息港股份有限公司展位，三维图像与实时场景在显示屏上交汇闪现。

公司联席总裁李珩介绍，公司已在数字政府、数字民生、数字产业等方面与东盟国家开展近20个项目合作。其中，在马来西亚推出的客户端可提供通信、生活、金融、游戏等多方面服务，用户数量突破100万。

近年来，中国与多个东盟国家签署《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》和《关于推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录》。“中国与东盟互为最大贸易伙伴，推进双方的技术创新和转移合作，有助于创造新的增长路径。”东盟秘书长高金洪说。

产业链供应链加速融合

24日，上汽通用五菱品牌旗下首款概念车“东盟之光”在东博会上惊艳亮相。“这款车命名为‘东盟之光’，展现了公司持续助力推动东盟国家新能源汽车产业发展的决心。”公司品牌与传播总经理周钘说。

从“产品出海”到“产业链出海”，2017年建立印尼基地的上汽通用五菱，如今已深度嵌入印尼新能源汽车产业。

产业链供应链的融合发展是本届东博会和峰会的重要议题。

发布《中国与东盟工商界共同推进中国—东盟产业链供应链稳定畅通南宁倡议》，组织召开东盟与中日韩（10+3）产业链供应链对接大会，中国和东盟国家企业在跨境产业链、供应链金融方面达成35项合作协议……中国—东盟商务与投资峰会秘书处秘书长杨雁雁说，峰会秘书处积极搭建跨境贸易与投资的“高架桥”，促进地区间产业链供应链高质高效、互惠互利的务实合作。

会场内，合作对接热络；会场外，新的跨境产业链正加快培育壮大。

“大湾区研发—广西制造—东盟组装”产业链，“柳州研发和零部件生产—印尼整车组装和市场销售”产业链，“海外原材料—广西精深加工”产业链……广西壮族自治区副主席谭丕创介绍，近年来广西与东盟逐渐形成了汽车制造、纺织服装、造纸产业等跨境产业链供应链，相关产品贸易快速增长。

中间品进出口数据是衡量产业链供应链融合水平的重要指标。海关总署发布的数据显示，我国对东盟中间品进出口已由2004年的6053.2亿元增长至2023年的4.08万亿元，今年前8个月集成电路、平板显示模组、计算机零附件、音视频零件等电子信息产品中间品进出口均呈两位数增长。

开放升级创造更广阔商机

马来西亚的榴莲，柬埔寨的大米、胡椒，泰国的椰青……在东博会现场，来自东盟国家的各色农产品让人目不暇接。

RCEP实施以来，中国对东盟农产品准入持续扩大，不仅进一步丰富中国消费者的“果盘子”“菜篮子”，也让东盟国家从中受益。柬埔寨投资者商会联盟主席李坤泰表示，柬埔寨政府紧抓RCEP生效带来的机遇，努力实现出口市场多元化。

9月24日，参观者在第21届中国－东盟博览会东盟商品展区选购商品。新华社记者黄孝邦 摄

当前，中国—东盟自贸区3.0版谈判加快推进，中国—柬埔寨和中国—新加坡等自贸安排叠加赋能，多双边自贸协定红利持续释放，区域贸易投资自由化、便利化水平正进一步提高。

作为推进区域经济一体化的务实平台，东博会和峰会的扩容升级，也让“南宁渠道”越走越宽，带来更广阔的市场与商机。

本届东博会首次邀请海湾国家参展，阿联酋担任特邀合作伙伴，上合组织秘书处、联合国工发组织首次参展。“阿联酋与东盟地理位置相距较远，东博会拉近了距离，我们已打算经销马来西亚水果到阿联酋。”阿联酋零售企业Lulu集团营销人员尼尔斯说。

中国—东盟博览会秘书处秘书长韦朝晖说，东博会将继续围绕促进中国—东盟自贸区3.0版建设和区域高质量增长，从服务“10+1”向服务RCEP扩展，并进一步延伸到共建“一带一路”国家，为加快构建更为紧密的中国—东盟命运共同体、促进区域经济一体化作出更多新的贡献。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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