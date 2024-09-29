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有哪些中国元素和“黑科技”？中国登月服外观首次亮相

2024年09月29日05:26 | 来源：央视网
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千古皓月，天际高悬，人类从未停止对它的渴望与探索，从嫦娥到玉兔，中国人从来都是浪漫的，登月服外观设计灵感也借鉴了诸多中国元素，一起来看看。

飘带一直以来都是我国航天服外观设计的重要元素，此次登月服采用的飘带元素仍体现在上下肢部分，上肢的飞天飘带更加宽厚稳健，下肢则借鉴火箭升空尾焰造型，上下呼应产生“一飞冲天”的视觉效果，服装造型借鉴传统甲胄，显得硬朗刚毅，整体上既体现了对两代舱外服的一脉相承，更寄托了科技团队对载人登月的美好希冀。

从外观上看登月服有哪些“黑科技”？

航天服是发射、返回、出舱活动任务中必需的防护服装，为航天员提供生命保障和作业支持，展示了我国载人月球探测任务的阶段性成果，也标志着我国航天服技术已进入到了新的发展阶段。那么此次亮相的登月服又有哪些“黑科技”呢？下面就详细了解一下。

登月服拥有综合防护面料，可有效防护月面热环境及月尘影响。面罩是全景式防眩光面窗，提升视觉工效。头部两侧位置还分别配置了一个长短焦距摄像机，可实现远近景视频摄录。胸前有多功能集成控制台，操作更便捷高效。整体轻量化，适应月面活动需求，低重力环境关节配置，人服活动能力增强。也就是说，可蹲可弯腰，科技感十足。

登月服相较于“飞天”舱外航天服有哪些变化？

中国航天员科研训练中心介绍，航天服研制涉及学科领域广泛，技术复杂，目前世界上只有为数不多的国家具备航天服自主研制能力。除了此次亮相的登月服，中国空间站目前使用的舱外服也是我国自主研制的。

目前，在中国空间站里一共有三套舱外航天服，均为“飞天”第二代航天服，由于空间站空间有限，研制成本和运输成本比较昂贵，因此舱外航天服“一套衣服，多人穿用”，采用轮换使用的方式支持航天员开展出舱活动。我们现在看到的就是中国空间站执行出舱活动时，航天员穿着舱外航天服的情况。三套舱外航天服饰带分别为红、蓝、黄，通过调节人体参数可以适应不同的身高和体重。截至目前，我国第一代、第二代“飞天”舱外航天服已支持17名航天员、33人次成功执行17次出舱活动，有力保障了中国空间站的建造和高效运行。

那么从外观看到的细节来看，相较于中国空间站目前使用的舱外服，此次亮相的登月服有了哪些变化和升级呢？一起来了解一下。

此次亮相的登月服，在外观上最直观的感受是“修身”，相较于空间站目前使用的舱外服，登月服看上去更加像一件“铠甲”。

此外，与空间站舱外服相比，登月服外观的整体性更加凸显，外部设备元器件呈现小型化、集成化，这也使得登月服更像一件“衣服”。

登月服有了 登月航天员情况如何？

登月服已经准备好了，那么登月航天员的情况怎么样呢？今年上半年，我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作结束，共有10名预备航天员最终入选。

我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，而目前航天员队伍的建设，无论是从选拔还是训练，都统筹考虑了空间站和载人登月这两大任务来进行相关的工作。在训练课程方面开设了和地质有关的课程，还会安排航天员去野外实习、地质考察等，后续随着载人登月任务训练模拟器研制的完成，相关训练任务就可以实质性开展了。

登月服的名字叫什么？等你来取！

中国空间站有"飞天"舱外航天服，那么登月服叫什么名字呢？相信此时此刻，已经有不少网友开始忙碌起来了。据了解，此次登月服征名活动，征集内容及范围为登月服的名称（含创意说明），所有热爱中国载人航天事业的自然人、法人及组织均可参与。征集活动将于2024年10月31日24时截止。随后将由包括工程、文学、媒体等领域专家的评审组，对征集作品进行初步审核，遴选出不超过10个方案入围。最终综合专家评审意见，评选出1个命名方案，并根据名称创意说明评选出一定数量的优秀作者，最终正式对外发布登月服名称。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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